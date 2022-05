“Fue una pesadilla”: mujer estuvo a punto de ser violada en el baño de una iglesia en Santa Rosa

Gregoria Reynoso nunca pensó que ir al baño de una iglesia en Santa Rosa tendría la peor experiencia de su vida luego de que un desconocido intentara violarla.

“ Yo no sentía que lo que me estaba pasando era real. Yo pensé que yo iba a despertar de un sueño, de una pesadilla”, aseguró.

El incidente ocurrió el martes 8 de marzo cuando Gregoria fue al baño tras impartir una clase de confirmación.

“Escuché una puerta que rechinó muy despacio, como rechinido y pues yo lo único que pensé es está otra persona saliendo del otro baño verdad?, pero lo que se me hizo muy raro fue que en cuanto se escuchó el rechinido, luego se apagaron las luces y escuché como que alguien abría una puerta. Sentí un poquito de miedo, pero dije estoy en la iglesia qué me puede pasar”, recordó Gregoria.

Sin embargo, cuando abrió la puerta vio a un hombre que se masturbaba y cuando ella intentó escapar, el individuo la agarró.

“Entonces él paró de masturbarse y él me agarró por atrás, él me agarraba por todas partes, yo sentía su pene detrás de mí, en mi espalda y por allá y por acá, que él me intentó violar, obviamente”, aseguró.

Gregoria dijo que luchó con su atacante mientras que le daba golpes a la puerta del baño y gritaba.

Sus gritos fueron escuchados por una niña que iba a entrar al baño y fue quien alertó a las personas de la iglesia sobre lo que estaba ocurriendo.

Las personas lograron encerrar al hombre en el baño mientras esperaban a la policía.

“Estaba en libertad condicional luego de su sentencia en prisión por cometer un delito sexual en el 2019”, dijo Christopher Mahurin, vocero de la policía de Santa Rosa.

El oficial habla de Paul Allen Turpin, de 26 años, quien en el 2018 fue arrestado por meterse a la casa de una mujer donde se expuso y se tocó inapropiadamente.

Turpin está registrado como agresor sexual en la base de datos estatal.

“Yo no creo que esta persona debería de estar fuera. Yo creo que es un peligro para la comunidad”, aseguró Gregoria.

La mujer indicó que se ha comunicado con la Oficina del Fiscal de Distrito para saber cómo va el caso.

“Me dicen que no saben exactamente qué va a pasar, que ella (la fiscal) está tratando de hacer todo lo posible para que lo acusen de todos los cargos necesarios para que la persona pase muchos años en la cárcel, pero que no me pueda asegurar nada, porque ella no le puede decir nada al juez de qué hacer o no hacer”, aseveró Gregoria.

Por su parte, Mahurin dijo que es raro ver que personas que salen de prisión por agresión sexual en el pasado vuelvan a cometer delitos similares.

Se espera que Turpin, quien enfrenta cuatro delitos graves, se presente en corte a principios de julio

“Siento coraje y creo que es eso lo que me hace poder platicar la historia y también porque estoy tratando de buscar una forma de sanarme”, añadió Gregoria.

Si fuiste víctima de un crimen sexual puedes llamar al (707) 528-5222 o acudir al Centro Familiar de Justicia ubicado en Mendocino Street Road Santa Rosa.

Es importante destacar que las personas, sin importar su estatus migratorio, pueden realizar la denuncia.