“Es inhumano”: quienes ayuden a desamparados podrían ser acusados de un delito menor en Fremont

La Ciudad de Fremont someterá a votación el martes una controversial medida contra los desamparados.

La medida haría que acampar en cualquier lugar público sería explícitamente ilegal de acuerdo.

Organizaciones que apoyan a los desamparados dijeron que esto incluirá carpas, tiendas de dormir o cualquier estructura, por lo que no dudan en calificarlo de cruel.

“Es imposible sobrevivir afuera sin tener al menos una de las cosas que dicen que serían ilegales”, indicó Lisa Danz, vocera de la organización Fremont for Everyone.

Pero la ordenanza va más allá, convertiría en delito menor que cualquier persona los ayude con ese propósito.

“No está muy claro lo que significa, pero creemos, por ejemplo, si das un saco de dormir a alguien que lo necesita, o si dejas que una persona se albergue fuera de su casa, entonces eso también puede ser un crimen”, explicó Danz.

Los que violen la norma podrían recibir multas hasta de $1,000 o 6 meses en la cárcel.

Una madre de familia, que vive en un RV y prefirió no ser identidicada, no puede creer que se les quiera criminalizar así.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Es inhumano, porque el hecho de vivir en una carpa, yo viví en una carpa 8 meses debajo de un palo, por el simple hecho de vivir ahí, no me hacía criminal, era porque no tenía para dónde ir cuando recién vine a este país”, explicó la mujer.

Por su parte, el alcalde de Fremont, Raj Salwan, respaldó la medida.

“Lo que buscamos es prevenir que estructuras de madera en cuerpos de agua o en parques se construyan, esto no es seguro para la comunidad, para los que viven ahí”, aseveró Salwan.

Salwan enfatizó que la medida no castigará a los que den agua, comida o incluso tiendas de acampar.

“Es difícil porque él puede decir lo que quiera decir, pero lo que está escrito en la ordenanza, les va a dar demasiado poder”, dijo Danz.

Salwan agregó que esto solo sería para casos extremos, que valoran el trabajo de las organizaciones comunitarias y que el lenguaje que usan es estándar en todas las ciudades.

Estas organizaciones anticipan que de ser aprobada esta ordenanza podría ser demandada.