Fremont podría criminalizar a quienes oculten o ayuden a campamentos de personas sin hogar

Mientras las comunidades de toda California prohíben los campamentos de personas sin hogar, una ciudad del Área de la Bahía está tratando de ir un paso más allá.

La ciudad de Fremont, en el este de la Bahía, está lista para votar una nueva ordenanza que haría ilegal acampar en cualquier calle o acera, parque u otra propiedad pública. Pero, en una aparente primicia en California, también haría culpable de un delito menor a cualquiera que "cause, permita, ayude, incite u oculte" un campamento ilegal, y posiblemente sujeto a una multa de $1,000 y seis meses de cárcel.

Esa prohibición inusual, la última de una serie de medidas adoptadas por las comunidades tras una decisión de la Corte Suprema el verano pasado, ha alarmado a los activistas, que temen que pueda utilizarse contra los trabajadores humanitarios que prestan servicios a las personas que viven en campamentos. Si bien el alcalde de Fremont, Raj Salwan, dijo a CalMatters que la policía no atacará a los trabajadores sociales que reparten alimentos y ropa, la ordenanza no especifica qué se considera "ayudar, instigar u ocultar".

Los expertos dicen que la ciudad podría aplicar la misma ordenanza contra los ciudadanos comunes que entren en contacto con lo que esta define como un campamento ilegal de personas sin hogar.

El lenguaje amplio ha dejado a Vivian Wan, directora ejecutiva de Abode Services, "muy temerosa", dijo. Como principal proveedor de servicios para personas sin hogar sin fines de lucro de la ciudad, Abode envía regularmente trabajadores de extensión a los campamentos para ayudar a las personas a inscribirse en viviendas y refugios, distribuir información sobre despensas de alimentos y otros servicios, entregar abrigos durante las olas de frío y más.

"El trabajo es bastante duro. No puedo imaginarme hacer el trabajo duro que es agotador tanto física como emocionalmente y luego tener que preocuparme por mi propia responsabilidad legal. Es increíblemente frustrante", afirmó Wan.

La ordenanza propuesta de Fremont, que fue aprobada en una votación inicial del consejo municipal por 4 a 2 y está programada para una votación final el 11 de febrero, es parte de una tendencia reciente en todo el estado hacia medidas más punitivas contra las personas sin hogar.

En junio pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que las ciudades pueden prohibir acampar en todas las propiedades públicas, incluso si no tienen camas disponibles en refugios. Desde entonces, más de dos docenas de ciudades y condados de California han aprobado nuevas medidas que prohíben los campamentos o limitan los lugares donde las personas pueden acampar, recuperado ordenanzas que no se habían aplicado anteriormente o actualizado las ordenanzas existentes sobre campamentos para hacerlas más punitivas.

En diciembre, durante la primera reunión del recién elegido Ayuntamiento de Fremont, más de una docena de personas se manifestaron en contra de la prohibición de acampar propuesta durante un largo período de comentarios públicos, diciendo que sería inmoral criminalizar a las personas por no tener un hogar. Solo tres personas hablaron a favor de la ordenanza, instando a los miembros del consejo a tener en cuenta la seguridad de los residentes y respetar los derechos de los contribuyentes que esperan poder utilizar los espacios públicos por los que pagan.

El concejal Raymond Liu expresó una opinión similar antes de votar a favor de la ordenanza.

"Mucha gente se me ha acercado y me ha dicho que no se sienten seguros al utilizar nuestros parques o nuestras bibliotecas debido a la cantidad de campamentos cercanos", dijo.

Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters y distribuida a través de una asociación con The Associated Press.