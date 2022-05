Forense: oficial de policía de San José murió por sobredosis de fentanilo

El médico forense del condado Santa Clara confirmó el sábado que De´Jon Packer, oficial de policía de San José, murió por una sobredosis de fentanilo.

Packer fue hallado inconsciente dentro de su vivienda el 13 de marzo en Milpitas mientras la policía realizaba un control de bienestar en su inmueble.

Múltiples fuentes con conocimiento directo del caso le dijeron a NBC Bay Area que Packer estaba en una fiesta con otros policías la noche antes de morir.

Esas fuentes dijeron que esos oficiales podrían enfrentar una investigación interna. Agregaron que también podría estar en proceso una investigación criminal. NBC Bay Area no ha podido confirmar oficialmente la investigación criminal.

También en el momento de su muerte, la policía de Milpitas le dijo a NBC Bay Area que los investigadores estaban esperando el informe de un forense.

Una vez que recibieron el informe, la policía de Milpitas dijo que “tomarían las medidas apropiadas”. Ese informe está siendo preparado ahora por el médico forense ya que la causa de la muerte ya es oficial.

El agente también fue un corredor estrella en la Universidad Estatal de San José, anotó el touchdown ganador en una victoria desvalida contra los Razorbacks de Arkansas en 2019.

El día después de su muerte, el entrenador en jefe de fútbol de SJSU, Brent Brennan, le dijo a NBC Bay Area: "Tenía una gran sonrisa y era uno de los muchachos más queridos de nuestro equipo. Simplemente un joven muy, muy especial y estaba en simplemente un gran lugar en su vida".

El Departamento de Policía de San José emitió la siguiente declaración el sábado:

"Hoy, la oficina del médico forense del condado Santa Clara confirmó la causa de la muerte del oficial De'Jon Packer. Los detalles completos sobre la muerte del oficial Packer aún no se conocen y están siendo investigados por el Departamento de Policía de Milpitas y cuentan con nuestra total cooperación. Esto el comportamiento no es algo que aprobamos, y continuaremos ayudando a Milpitas PD con su investigación.

Debemos ser conscientes del hecho de que no somos inmunes a los problemas que aquejan a la sociedad, en este caso, el abuso de sustancias. Como humanos, no somos perfectos y se cometerán errores. El bienestar de los oficiales es primordial y una prioridad en nuestra agencia. Los estudios han demostrado que, en promedio, un oficial de policía enfrenta o está expuesto a una experiencia traumática 3 veces por cada 6 meses de servicio (Science Daily, 11 de agosto de 2020). Una tasa exponencialmente superior a la del ciudadano medio.

Nuestro departamento tiene una variedad de programas y personal para ayudar a nuestra fuerza laboral con el bienestar general. Entre ellos se encuentran el apoyo de pares, los capellanes y un programa de asistencia al empleado. Nuestra Unidad de Manejo de Crisis está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para los Oficiales que se ocupan de cualquier cosa, desde duelo hasta problemas personales. Ya hemos programado capacitación en habilidades de prevención del abuso de sustancias para nuestro personal, no solo para ellos mismos, sino también para reconocer las señales de quienes nos rodean y cómo obtener ayuda. No dudaremos en mantener bien a nuestros Oficiales, no solo física sino emocionalmente.

Cualquier acusación de uso de drogas ilegales por parte de un oficial de policía de San José es preocupante. No hay pases gratis para los oficiales de policía, y no pondremos excusas. Cuando un oficial viole la confianza del público, dentro o fuera de servicio, lo haré responsable. Lo he dicho desde el día que tomé el juramento de dirigir esta gran agencia como Jefe de Policía.

El público exige y espero un comportamiento ético, responsabilidad y profesionalismo de todos los que visten el uniforme. Continuaré asegurándome de mantener la confianza de la Ciudad y de los miembros de la comunidad a los que servimos".