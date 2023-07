Fondos para atletas universitarios causan controversia en California

Por cuatro años, Liam Anderson, un estudiante de Stanford se ha ido a lo que él llama su trabajo de tiempo completo. Se pone su uniforme, amarra sus zapatos y se va corriendo. Como capitán del equipo de pista y campo y estudiante de la especialidad de las políticas públicas pasa de 20 a 40 horas de corriendo, y en terapia física cada semana. Anderson continuará con este horario cuando regrese a la escuela en otoño para perseguir su maestría.

Lo que hace Anderson con su equipo es mucho tiempo enfocado en otras cosas y no en sus estudios. Y sin mucha recompensa financiera. Es por eso que Anderson ha estado apoyando a los legisladores de California con una nueva legislación que podrá cambiar muchísimo la recompensa de los atletas universitarios.

“Este es el único mercado donde el trabajo primario hecho – los jugadores – reciben básicamente cero recompensa de sus empleadores”, dice Anderson. “Es bien difícil en nivel filosófico discutir que estos atletas no merecen alguna forma de recompensa. Para decir que una beca sería suficiente es gracioso.”

La ley 252, o la acta de proteger los atletas universitarios, requeriría que las universidades en California aloquen parte de los ingresos de deporte en un fondo que pagará a los atletas universitarios cuando completan sus estudios. Los beneficiarios podrían ganar hasta $25,000 cada año.

Pero el proyecto de ley ha creado controversia. Miembro de la asamblea y el autor de la ley, Chris Holden, lo ha puesto en retención hasta el próximo año después que sus adversarios incluyendo la Universidad de California, Universidad estatal de California y Equipo de EEUU., discutieron que el proyecto de ley prioriza los equipos de hombre de baloncesto y fútbol americano. Esto causará que los campos con presupuestos ajustados terminan por quitar recursos de los deportes menos lucrativos. La Asociación Nacional de Deportes Universitarios (NCAA) también es adversario.

Quienes los apoyan dicen que este proyecto de ley primero en la nación, el senado podría discutirlo otra vez en enero, reforzar los derechos de los atletas universitarios por dándole una porción de los ingresos que generan. Es el punto álgido más reciente en el debate de la recompensa de los atletas universitarios en cuál California ha tenido rol principal.

Como está escrito, el proyecto de ley también requiere que las universidades cumplan con varios valores de salud y seguridad, incluyendo el pago de su bolsillo a la asistencia médica para los atletas heridos en la cancha y proveer jugadores con de adiestramiento de aptitud para desenvolverse en la vida.

Representantes deportivos buscando representar a los estudiantes tendrán que ser certificados por el estado. Un comité de 21 miembros para supervisar el cumplimiento fue apuntado por legisladores y el gobierno, con asientos reservados para ex atletas universitarios.

El fondo de completar del título ha recibido más atención como destruiría el modelo de amateurismo de los deportes universitarios. California ya ha catalizado cambios entre en NCAA cuando dejó que los atletas universitarios ganen dinero con sus nombres, imágenes y apariencia. Ahora, la póliza permite a atletas firmar con acuerdos de aprobación, pero ese dinero viene de patrocinador privado en vez de la universidad. Los atletas que reciben esto también serán elegibles para los fondos de completar el título.

Las 26 escuelas division I en California ganaron $1.2 billones combinados durante el año fiscal de 2022, según el Departamento de Educación EEUU. Eso incluye contratos de media, venta de entradas, ingresos por intereses de inversión, precio de las actividades de estudiantes y contribuciones del exalumno.

“Hay producción de ingresos. Hay derechos de televisión que están negociando para que alguien gane mucho dinero, y no es el atletismo universitario”, dijo Holden, un Democrato de Pasadena que jugó baloncesto para la universidad estatal de San Diego de 1978-82.

“Esta es una oportunidad de reconocer los tipos de sacrificios que muchos de esos atletas ponen en la línea en parte de la universidades y la NCAA, instituciones que ganan billones de dólares” Holden agregó.

El dinero para completar el título vendrá de los ingresos que ya existen de la universidad. Empezando en 2024, si un departamento de atléticos hace más ingresos anuales del año académico 2021-22, la diferencia será depositada en el fondo. Los pagos de los atletas no dependen de cuántos ingresos su deporte hace y cuánto su deporte ya ha dado en subsidio atléticos.

Los equipos masculinos de baloncesto y fútbol americano ganan la minoridad de los ingresos traído por los departamentos de atletas y algunos de esos fondos ahorita van a subvencionar otros deportes. Eso causó preocupación entre quienes apoyan los deportes que tienen menos ingresos, como natación y voleibol, que el proyecto de ley quitara los fondos que necesitan.

“Si las escuelas no tienen presupuestos para fondear los deportes, van a cortar deportes”, dice una carta abierta para Holdren de la CEO de Women’s Sports Foundation, Daniette Leighton. “Si esto fuera el caso, sabemos de historia que los deportes femeninos y deportes masculinos de olímpico serán los primeros que cortan”.

De los 21 división I, NCAA deportes, 19 serán disputados en los Olímpicos del verano 2024 o el de invierno en 2026.

Después de preocupaciones iniciales que el proyecto de ley violara Title IX amenazando el financiamiento de los equipos de deportes femeninos, legisladores agregaron una enmienda para partir la alocación de los fondos de compleción de título por mitad entre mujer y hombre atletas universitarios.

Pero, unos adversarios no estaban convencidos.

“Es bueno que (los pagos) irán a unas mujeres, pero si pasa que las escuelas no puedan soportar los programas, entonces no estamos adelante de donde empezamos”, dijo Maya Dorado, una graduada de Stanford y medallista de oro olímpico en natación.

Elise Byun, una gimnasta de la Universidad de California Berkeley y miembro de la NCAA comité de atletas universitarias en división I, dijo que ella piensa que los atletas de NCAA deben de ser compensados financieramente por la universidad fuera de los subsidios atléticos. Pero, dijo que el proyecto de ley como está escrito podrá poner en peligro los fondos para los deportes sin ingresos y los de Olímpico, también los programas que ayudarán los atletas como consejería de salud mental.

“Si el ingreso que está tomando es nada más dándole para atrás al fútbol americano y baloncesto, no podemos avanzar la experiencia de los atletas universitarios”, dijo Byun, quien no está en una beca porque los pagos de título irán nada más a los que reciben una subsidios atléticas. También los atletas que van al colegio comunitario, los de división II y II no serán elegibles.

Las estatales de California compartieron sus preocupaciones.

“El ingreso del proyecto de ley crearía inequidades más extenso entre nuestro atletas universitarios, como apoyo en los deportes sin ingresos mas probable se reducira y desproporcionadamente impactará los programas femeninos”, dijo Hazel Kelly, una vocera de CSU. “Esta propuesta de que una talla le queda a todos no es apropiada para la diversidad extensa de tamaño, alcance, y espíritu competitivo que son las selló distintivos de los programas atléticos de CSU.

Holdren dice que los departamentos de atletas no deben de estar preocupados de perder dinero por diferentes programas porque el fondo de compleción de título no toca el presupuesto total del departamento, no más lo “excesivo” ingresos producidos más de los niveles de 2021-22. El proyecto de ley también prohíbe a las escuelas cortar los programas de atletas que estaban en el año académico de 2021-22.

“Tenemos provisiones para proteger todos los programas entre el departamento atlético – los deportes masculinos y femeninos, desde el fútbol americano de la división I de NCAA hasta los jugadores de rugby que están en el equipo si tienes un programa de rugby – para que los programas sean mantenidos,” él dijo.

Holden declinó comentar más sobre por qué escogió retrasar el proyecto de ley. El proyecto de ley fue programado para que el comité de educación del senado lo escuchara el 5 de julio pero fue quitada porque se hizo “un proyecto de ley de dos años,” significado que podría estar considerado en el Período legislativo de dos años. Esto es común con legisladores que quieren más tiempo de negociar los detalles de la legislación y cambiar las mentes de adversarios.

El proyecto de ley probablemente tiene un largo camino, su pasaje podría fortalecer el estatus de California como líder en la compensación atlética.

Pero, Andrew Zimbalist, un profesor de economía en la universidad de Smith, dijo que las universidades haciendo pagos directos a los atletas más de las becas crea varios problemas financieros porque hay escuelas división I que los departamentos funcionan en déficit.

“Cuando pierden dinero, la escuela tiene que subir la matrícula, tiene que subir los precios atléticos, tiene que ir a legislatura estatal para más subsidio, tiene menos dinero para proveer para la educación de los atletas. En todos esos motivos, es una propuesta problemática”, dijo Zimbalist.

Un intento anterior para establecer un fondo para finalización obligatoria del título fallo en 2022. El proyecto de ley corriente pasó la asamblea de California antes de irse al estado.

El NCCA, una de las fuerzas detrás del empuje de California para dejar atletas de firmar acuerdos de patrocinio, está patrocinando el proyecto de ley del fondo de finalización de títulos y la Federación de Labor de California lo apoya.

“Atletas entre el estado de CA ganara protecciones, libertades y derechos sin precedentes y muy necesarios. Todos los atletas se beneficiarán si se aprueba AB 252", dijo el presidente de NCPA, Ramogi Huma, en un correo electrónico.

Esta historia fue originalmente publicada por CalMatters.