Lanzan programa Five After Five para brindar más seguridad a residentes y visitantes de Oakland

Oakland lanzó el martes un programa piloto llamado Five After Five que es parte de una iniciativa para brindar mayor seguridad a comerciantes, trabajadores, residentes y compradores del centro de la ciudad.

Sheng Thao, alcaldesa de la ciudad, explicó que pondrán a disposición de todos el estacionamiento seguro Franklin Plaza Parking Garage, ubicado en 19th Street y Franklin Street, durante los siete días de la semana.

“Los distritos comerciales del centro y los vecindarios de Oakland cuentan con una combinación de bares vibrantes, cocinas diversas y experiencias eclécticas de entretenimiento y compras. Five After Five es el resultado de la colaboración entre propietarios de pequeñas empresas, trabajadores y residentes sobre cómo podemos trabajar juntos para hacer que estos destinos sean más seguros y acogedores. Una mayor coordinación entre el Departamento de Policía de Oakland y los embajadores de seguridad, así como mejoras tecnológicas, también mejorarán la seguridad en el centro y en los distritos comerciales de nuestros vecindarios”, dijo el alcalde Sheng Thao.

Las personas solo tendrán que pagar $5 de lunes a viernes después de las 5:00 p.m., y todo el día los fines de semana.

El horario de funcionamiento del estacionamiento fue ampliado ante la implementación de este programa:

• Lunes a miércoles: 7:00 a.m., a 10:00 p.m.

• Jueves a viernes: 7:00 a. m., a 3:00 a. m.

• Sábado: 12:00 p.m., a 3:00 a.m.

• Domingo: 12:00 p-m., a 10:00 p.m.

Adicionalmente, la ciudad ha invertido en la contratación de personal de seguridad que estará presente en el estacionamiento con el objetivo de proteger a los visitantes y prevenir el robo de autos.

También habrá más presencia de Embajadores de seguridad durante la temporada navideña en los distritos comerciales más importantes. El Departamento de Policía de Oakland aumentará las patrullas y desplegará unidades especiales para mejorar la seguridad en el centro y en los distritos comerciales de los vecindarios durante las festividades.

Five After Five, Corridor Safety y Ambassador son parte de la estrategia integral de seguridad comunitaria del alcaldesa Thao, que incluye nuevos lectores automatizados de matrículas, equipos especializados como la unidad de supresión de robos de automóviles del Departamento de Policía de Oakland y patrullaje a pie en toda la ciudad.

Las unidades de patrullaje a pie cubren las siguientes áreas:

• Plaza Jack London, Piedmont Avenue

• College Avenue, distrito de Montclair, Grand Avenue, distrito de Lakeshore

• Barrio Chino, Old Oakland

• Corredor de Telegraph Avenue (desde la cuadra 1600 hasta la 2700), Broadway, Valdez Street

• Corredor de Franklin Street, Lake Merritt

•El Ayuntamiento

• Fruitvale Upper, Distrito Diamante

• Distrito Laurel

• High Street, Foothill Boulevard, corredor de International Boulevard

• Fairfax, Bancroft Avenue, corredor de Seminary Avenue

• 106th Avenue y Foothill Boulevard, corredor de MacArthur Avenue

• Hegenberger Road, corredor de Edgewater Drive

El Departamento de Policía de Oakland también desplegará agentes para brindar asistencia específica a miembros de la comunidad y empresas en Chinatown, Little Saigon, Fruitvale (desde Transit Village a lo largo del corredor de International Avenue hasta 42nd Ave), y en 98th Avenue y Bigge Street.

La semana pasada, el Departamento de Prevención de la Violencia abrió un centro comunitario en el distrito comercial de Fruitvale en asociación con el Unity Council. Un equipo de respuesta a crisis con interruptores de violencia y especialistas en violencia de género operará desde el centro para fomentar la participación, la intervención y las oportunidades de recuperación.