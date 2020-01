Los fiscales de San Francisco ya no pedirán a los jueces una fianza en efectivo como condición para la detención preventiva de los acusados, anunció el miércoles la Oficina del Fiscal de Distrito.

El anuncio se produce solo semanas después de que Chesa Boudin, fiscal de distrito de la ciudad, asumiera el cargo, cumpliendo su promesa de poner fin a la fianza en efectivo.

Para que una persona permanezca encarcelada se evaluará el riesgo que represente para la seguridad pública y no en la cantidad de dinero que pueden recaudar para pagar la fianza.

“Durante años he estado luchando para poner fin a este enfoque discriminatorio e inseguro de la detención preventiva ", dijo Boudin en un comunicado." De ahora en adelante, la detención preventiva se basará en la seguridad pública, no en la riqueza ". Según la oficina de Boudin, la medida podría ahorrar dinero a los contribuyentes, ya que los contribuyentes en todo el país gastan alrededor de $ 38 millones diarios para encarcelar a personas que esperan juicio.

La organización Human Rights Watch dijo que la liberación previa al juicio para las personas que no representan una amenaza para la seguridad pública da como resultado un sistema judicial más justo y no genera más delitos por faltar a las fechas judiciales.

"Durante demasiado tiempo, los fiscales han utilizado la fianza y el encarcelamiento previo al juicio como palanca para presionar a las personas a declararse culpables independientemente de la culpa real. La política de Boudin que favorece la liberación previa al juicio es un cambio bienvenido y aumentará la credibilidad de nuestros tribunales", dijo John Raphling, vocero HUman Rights Watch.

La oficina de Boudin dijo que la eliminación de la fianza en efectivo tendrá un impacto positivo en las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color de la ciudad.

En San Francisco, los afroamericanos pagan más de $ 120 per cápita por año en fianzas no reembolsables en comparación con $ 10 per cápita por año para los residentes blancos.

En 2016, el ex fiscal de distrito George Gascón introdujo una herramienta algorítmica de evaluación de riesgos para mover la corte hacia un sistema basado en el riesgo y no en la fianza monetaria.

La herramienta ha ayudado a los fiscales a tomar decisiones más equitativas durante la fase previa al juicio, preservando la protección constitucional de la presunta inocencia, dijeron los fiscales de la ciudad. Aunque el ex gobernador Jerry Brown promulgó la Ley del Senado 10 en 2018, eliminando la fianza en efectivo en todo el estado, un referéndum para la votación de noviembre de 2020 para revocar la ley lo ha suspendido.