La fiebre del Powerball se apodera de San José

El premio mayor acumulado del Powerball subió a $700 millones luego de que nadie ganara el sorteo el día de la Navidad por lo que la fiebre de la lotería se ha hecho sentir en San José.

"Todo el tiempo he comprado, pero como me dijo un amigo no más compras cuando el precio esté arriba, compra todo el tiempo porque ahorita hay más gente que está comprando. No más que he ganado en los raspas $80, pero le aposté al Cruz Azul y me los quitaron", dijo Marin Navarrete, residente de San José.

Durante el miércoles varias personas han aprovechado para comprar sus boletos de lotería con la esperanza de ser los afortunados ganadores.

Telemundo 48 salió a la calle a preguntarle a los residentes qué harían con el dinero si resultaran ganadores y esto fue lo que nos respondiero:

"Pagaré mi carro, credit cards, y pues me agarraría una casa para mi mamá", aseguró Ibeth Zamora, jugadora del Powerball.

"Pues le enviaría dinero a mi familia, me compraría una casa, irme de paseo", indicó Margarita Quino Flores, jugadora del Poweball.

"Me iba para México a disfrutar mi vida, pues ya estoy allá, con tanto dinero para qué quiero más", afirmó Marín Navarrete, jugador del Powerball

Comprar una casa es en lo que la mayoría coincidieron si se llegaran a ganar el premio gordo.

La persona que resulte ganadora podrá cobrar el efectivo que serían $352 millones.

Si alguien hubiese ganado el lunes esta habría sido la tercera vez en la historia del juego que el gran premio se gana el día de Navidad, y la cuarta vez que en el 2023 el premio mayor supera los $500 millones.

Las personas tienen hasta el miércoles a las 7:00 p.m., para adquirir sus boletos ya que el sorteo se realizará a las 7:59 p.m.