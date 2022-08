Festival musical Outside Lands regresa al parque Golden Gate de San Francisco

Uno de los más grandes festivales musicales de San Francisco, Outside Lands, sucederá este fin de semana en su forma original.

Esto mientras los contagios por coronavirus siguen sucediendo y la ciudad está bajo una declaratoria de emergencia por la viruela del mono.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

A partir de hoy y hasta durante todo el fin de semana, artistas como Post Malone y otras bandas deleitaron a los fanáticos.

Los organizadores dicen esperar a más de 220 mil asistentes.

En esta ocasión, las mascarillas no son requeridas. Esto mientras la ciudad lucha contra dos enfermedades potencialmente letales.

La alcaldesa Breed está consciente de la situación y asegura que harán todo lo posible para tener un evento seguro.

A pesar de que se cree que las ganancias para la ciudad serían de 71 millones de dólares Breed dice que preferiría ver menos asistentes y así prevenir contagios. Por eso pide ser cautelosos, y aquellos que no se sientan bien, no vayan.

Como en otros festivales y desfiles, la alcaldesa dice que revisan con el departamento de salud y así asegurarse que la fiesta puede continuar. Es por eso que Outside Lands tuvo luz verde para llevarse a cabo, además, “vivimos con ellos, y esto no significa que no podamos reunirnos”, afirmó Breed.

Las entradas para este festival de tres días están casi agotadas.