FBI San Francisco advierte sobre estafas durante compras navideñas

Mientras la temporada de compras navideñas está en pleno apogeo, el FBI advierte a los consumidores que estén atentos a las estafas tanto en persona como en línea.

Robert Tripp es el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Francisco y está tratando de asegurarse de que las personas que compran regalos durante las vacaciones estén al tanto de los planes de fraude.

"Recibirán un correo electrónico no deseado que les ofrecerá algo que parece una oferta increíble, un gran regalo para la familia", dijo Tripp. “Enviarán dinero con la esperanza de recibir ese regalo, y nunca lo recibirán”.

Este año, la agencia espera ver un aumento en las estafas diseñadas para robar dinero e información personal. Su consejo a los consumidores: sean muy diligentes con las ofertas no solicitadas.

“A través de correos electrónicos no deseados, llamadas telefónicas y mensajes de texto no solicitados”, dijo Tripp. "Si un consumidor recibe una oferta no solicitada, lo animo a que haga lo necesario para asegurarse de que se trata de una empresa de buena reputación".

También hay otros consejos para evitar ser victimizado:

Cuidado con compras o servicios que requieran pago con tarjeta regalo

Utiliza tarjetas de crédito versus tarjetas de débito para realizar compras

No hagas clic en enlaces sospechosos

Ten cuidado con los minoristas en línea que ofrecen precios con importantes descuentos

NBC Bay Area habló con varios compradores en Union Square el miércoles, quienes dijeron que estaban atentos a sus mensajes de texto y correos electrónicos.

“La que siempre recibimos cuando el jefe dice: 'oye, es un secreto, necesito que me compres todas estas tarjetas de regalo', la recibimos regularmente en la oficina”, dijo un comprador.

En los países cubiertos por la oficina local de San Francisco, se reportaron casi 200 quejas por incidentes de falta de pago o entrega en los últimos dos meses de 2022. El condado Contra Costa tuvo la mayor cantidad perdida, seguido por el condado Santa Clara. El condado Alameda tuvo el mayor número de víctimas.

Para aquellos que creen que han sido estafados, Tripp les aconsejó que llamaran inmediatamente a su banco o institución financiera.

El FBI pide a cualquier persona que crea que ha sido víctima de una estafa en línea que se presente en el Centro de Denuncias de Delitos en Internet.