Familias hispanas cuentan con recursos en español para niños autistas en Walnut Creek

Una agencia para niños con autismo promete ayudar a familias hispanas y de bajos recursos en Walnut Creek.

“Nosotros los latinos pensamos ‘así se va a quedar’ y nos conformamos. Muchos de nosotros no buscamos ayuda y sí hay ayuda, en este país hay mucha ayuda para niños con autismo”, aseguró Nataly Rodríguez, su hijo fue diagnosticado con autismo.

Behavior Treatment and Analysis es una de las agencias que ofrece ayuda en español, aunque aseguran que la necesidad es tan alta y que han tenido listas de espera.

“Es una terapia en casa en la que van nuestros terapeutas, y hacen el servicio directamente en la casa del niño. Todos los que trabajamos en esta industria tenemos listas de espera, la cantidad de niños que están esperando es muy grande”, dijo César Orellana, vocero de Behavior Treatment and Analysis.

Nataly descubrió esta ayuda y su hijo recibe terapia de análisis de conducta aplicada (ABA, por sus siglas en inglés).

“Mi hijo no tenía muchas palabras y ahora gracias a Dios ya tiene más palabras, ya se da a entender. Las personas piensan que no hay solución para niños con autismo pero no, mi hijo ya se está nivelando con otros niños”, aseguró Nataly.

Especialistas en el tema citan estadísticas sobre cómo se ha visibilizado el autismo en los últimos años.

“Según los CDC en el año 2017, que es el último estudio que tenemos, han dado estadísticas de que de cada 68 niños en EEUU, uno tiene autismo”, indicó Orellana.

El programa está enfocado en familias de bajos ingresos y los padres pueden solicitar la ayuda sin importar su estatus migratorio.

“Una persona que tenga una situación económica de low income, el condado le cubre el 100% del servicio, es una gran oportunidad también, el papá no tiene que pagar nada de su bolsa”, afirmó Orellana.

El objetivo final del programa es que estos niños se incorporen a sus actividades cotidianas y que las familias crean en el proceso.

“Yo tengo la seguridad que mi niño va a ser un niño normal como todos los otros niños, solo hay que estar ahí atrás, enseñarles, enfocados, estar atrás de ellos”, puntualizó Rodríguez, su hija fue diagnosticado con autismo.