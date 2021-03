Familias hispanas continúan luchando por alimentos y vivienda en Redwood City

Para nadie es un secreto que la comunidad hispana ha sido una de las más afectadas por la pandemia, causándole grandes deficiencias en necesidades básicas como alimentos y vivienda en Redwood City.

“La renta es la que nos tiene muy orillados y tenemos que pagarla, sino el otro día vamos a amanecer debajo de un puente para dormir, y eso es lo más preocupante”, aseguró Pio Mendoza Espinoza, quien tiene 15 años viviendo en la ciudad.

Un estudio del Centro John W. Gardner de la Universidad de Stanford en conjunto con organizaciones locales determinó que más de 300 niños de Redwood City y North Fair Oaks viven en hogares donde no se ha pagado el alquiler, de esas familias, el 75% dijo no saber que existía ayuda.

Además de la vivienda, otras de las preocupaciones de esta comunidad es el acceso a los alimentos.

“Gente en nuestra ciudad todavía tiene hambre cuando se va a dormir”, dijo Rafael Avendaño, vocero de la organización Redwood City Together.

El estudio también reveló que los hispanos tienen seis veces más probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria. Más de 760 niños viven en hogares donde los adultos temen quedarse sin comida.

“Generalmente nuestra comunidad va a la escuela temprano, agarran su desayuno, van a la escuela en la tarde y agarran su almuerzo pero ahorita todos están en la casa, así que estas cajas que damos se van en una semana”, explicó Avendaño.

Organizaciones aseguran que este tipo de estudios ayudan a los centros comunitarios para conseguir más recursos y repartirlos entre residentes.

Otro de los hallazgos de este estudio fue que el 30% de los hogares latinos no cuenta con servicio de internet en casa, por lo que organizaciones como Casa Círculo Cultural hacen esfuerzos para facilitar el acceso a citas para pruebas de COVID-19 usando otros métodos.

“La gente que no puede registrarse sola, que no tiene computadora o no sabe cómo hacerlo, puedan llegar caminando. Lo estamos haciendo los domingos para que puedan asistir y no falten a sus trabajos”, dijo Verónica Escamez, vocera de Casa Círculo Cultural.