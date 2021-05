Familiares identifican a joven hispano que murió en tiroteo en San José

Dos tiroteos se registraron el miércoles en la noche dejando a un hombre muerto y a otro herido en San José.

El primer tiroteo ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., entre 20th Street y East Santa Clara Street.

Steve Aponte, vocero de la policía, dijo que amabas víctimas fueron trasladadas al hospital donde una fue declarada muerta, mientras que la otra sufrió heridas menores.

Víctor Valencia, aseguró que su primo, Luis Salcedo, de 24 años, murió cuando recibió un disparo de un desconocido.

"Se quiso cruzar la calle y alguien le disparó. Estaba con Niños. Era bien enamorado", indicó Valencia.

Salcedo era casado y pensaba tener hijos.

Testigos del hecho indicaron que al momento del tiroteo escucharon entre 5 y 6 disparos.

"No creí que iba a pasar esto, escuché entre 5 y 6 disparos. Mi amigo dice empezaron a tronar cohetes. Le dije no son cohetes son balas", indicó Ricardo Juárez, testigo.



Autoridades informaron que un segundo tiroteo se registró en el área de Monterrey Street y Southside Street.



La balacera ocurrió durante un espectáculo ilegal de autos, sin embargo, hasta el momento la policía no ha arrestado a los sospechosos.



En lo que va de año se han registrado 15 homicidios en la ciudad.