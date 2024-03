“Mi hija merecía vivir”: familia responsabiliza a Kaiser por la muerte de joven en San Leandro

Una familia asegura sentirse discriminada luego de la muerte de una joven, de 26 años, ocurrida el 5 de noviembre de 2023 en Hospital Kaiser Permanente en San Leandro.

Brejai Boudreaux fue ingresada ese día en el centro médico por una enfermedad conocida como síndrome de vómitos cíclicos.

“Te provoca náuseas y vómitos sin parar, a veces no puedes dormir y no sientes alivio alguno”, explicó Lasondra Ray, madre de Brejai.

La enfermedad afectó a Brejai desde que cursaba el noveno grado, por lo que las visitas al hospital se hicieron frecuentes, incluso dicen que dos días antes de morir recibió tratamiento médico y fue dada de alta en dos ocasiones.

Sus padres aseguraron que el 5 de noviembre y horas después de ser internada recibieron una llamada en las que les informaron que Brejai no respondía.

“Si ella estaba siendo monitoreada, ellos se hubieran enterado lo que estaba pasando, simplemente ignoraron a mi hija porque ella llegaba al hospital continuamente con la misma enfermedad”, afirmó Lasondra.

La causa oficial de la muerte fue paro cardiaco, pero ante esto la madre de Brejai cree que dentro del protocolo médico y debido a su estado de salud, su hija debería haber estado conectada a un monitor cardiaco, pero cree que eso no ocurrió.

“Estaba hablando con ella porque no puedo creer que falleció, no puedo creerlo. Todo lo que necesitaba era recibir líquidos y ser monitoreada, no hicieron eso y no sé por qué. No tengo respuesta de por qué no lo hicieron, porque normalmente lo hacen”, indicó Lasondra.

Lasondra dijo que por varios meses ha intentado obtener de Kaiser los registros médicos de la admisión del 5 de noviembre, también han solicitado una reunión con el equipo médico de su hija, pero afirmaron que Kaiser solamente le ha enviado historiales de otros días y hasta el historial médico de otros pacientes.

Sharon Washington es la directora ejecutiva de Change 4 Shawn, una organización sin fines de lucro que ayuda a las familias a navegar por el sistema sanitario en casos de negligencia médica.

“Te hace preguntarte que pasó, ¿existe alguna razón por la que esos registros no se enviaron la primera vez que los solicitamos? ¿qué están ocultando? ¿qué no pasó ese día que probablemente debería haber pasado?”, aseveró Sharon.

La familia añadió que la primera vez que alguien de Kaiser se comunicó con ellos directamente sobre la muerte de su hija fue después que nuestra cadena hermana NBC Bay Area contactó a Kaiser.

Aseguraron que aún están esperando los documentos apropiados.

En un comunicado Kaiser Permanente dijo que las leyes de privacidad del paciente les impiden abordar los detalles del caso "nos comprometemos plenamente a escuchar a los pacientes y a sus familias, a responder a sus preguntas y a abordar las preocupaciones que puedan surgir. Pedimos disculpas si alguna vez nos quedamos cortos, y seguimos comprometidos a resolver las preocupaciones".

La familia ha presentado una queja estatal contra el hospital e indicaron que analizan emprender acciones legales, incluyendo una demanda de derechos civiles por discriminación.

“El objetivo es asegurarse de que cualquier persona que entre en un centro médico, especialmente si se parece a mí, sepa cómo defenderse por sí misma”, dijo Sharon.

“Exigimos justicia para Brejai y para que esto no les sucede a otras familias, especialmente cuando cuentan con atención médica para ayudarlos y tratarlos”, puntualizó Lasondra.

La familia de Brejai expresó que quiere que existan políticas más estrictas, más conciencia y un cumplimiento más estricto del protocolo para prevenir que otras familias sufran un golpe similar.

“Brejai merecía, como cualquier persona la mejor atención médica. Ella merecía ser monitoreada, mi hija merecía vivir. Ella merecía un tratamiento médico justo e imparcial, ella no merecía ser ignorada”, dijo Lansondra.