Familia queda devastada por el robo de su joyería en San José

Una icónica joyería hispana del centro de San José fue saqueada por delincuentes la madrugada de este jueves.

La familia está destrozada, porque además de ser su fuente de ingresos, es una pieza crucial de su vida.

Lamentan lo ocurrido y también, no haber recibido la atención que esperaban por parte de la policía.

Olga Gonzalez, nieta de los propietarios de Acapulco Jewelry, no puede contener el llanto mientras intenta contarnos el atraco que sufrieron sus abuelos de 86 y 71 años.

“Robaron todo, quebraron los vidrios, la puerta, los candados, dejaron todo vacío”, dijo. “Odio que esto pasó, me da gusto que mi familia estén bien, que trabajan en la joyería.”

Don Roberto, quien lleva más de 40 años con la joyería, fue el primero en llegar. Se enteró gracias a su sistema de alarma

“Llegué aquí, hallé los candados quebrados, la reja abierta y la puerta toda quebrada”, el dijo.

Según dicen los delincuentes lograron hacerse del 75% de su mercancía.

“Se llevaron todas las cadenas que eran más de 40 mil dólares”, dijo Roberto.

Inversión que no podrán recuperar tan fácilmente.

“La gente no sabe que no podemos asegurar joyas, no es un carro, una casa, no podemos recuperar ese dinero”, dijo Roberto.

Además de la frustración por tener que volver a empezar de cero, a Olga la invade una inquietud mayor, ya que no recibió el apoyo que esperaba.

“Estoy muy triste que fallaron la policía esta vez”, dijo Olga. “Fallaron, ellos podían venir en minutos y no vinieron en minutos, mi abuelo vino antes que ellos”.

Y Don Roberto solo le encuentra una explicación…

“Hay mucha gente robando, en las casas, donde quiera”, él dijo.

Esta es la segunda vez que les roban, sin embargo, aseguran que nunca había sido tan grave.

“Que disfruten las joyas, pero usted sabe que todo tiene su reversa”, dijo Roberto.

Pese a eso, se preparan para levantar cabeza.

“Ellos van a tener que pagar por absolutamente todo”, dijo Olga.

Y están listos para trabajar por esto que significa todo para ellos y esperan que la comunidad se toque el corazón, y se anime a ayudarlos.