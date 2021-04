Familia pide justicia por hispano muerto en custodia de la policía de Alameda

Familiares de un hombre hispano muerto bajo custodia de la policía de Alameda realizaron una vigilia el miércoles en la noche para recordarlo y exigir justicia por lo ocurrido.

Mario González, de 26 años, perdió la vida el lunes mientras era arrestado por oficiales de la policía en la cuadra 800 de Otis Street.

Edith Arenales, madre de Mario, aseguró que el joven era una buena persona y afirmó que los oficiales que lo detuvieron provocaron su muerte.

“Estoy aquí parada y me imagino cómo tenían a mi hijo, porque él pidió ayuda y les decía que no podía respirar y no lo escucharon, eran tres policías sobre su cuerpo, era gordito por eso caminaba para bajar de peso, ¿era un pecado ser gordo e hispano?, Y no lo escucharon, se le subieron arriba y lo asfixiaron, mataron a mi hijo”, aseguró Arenales.

Autoridades aseguraron que el día de la muerte de Mario, oficiales respondieron a dos reportes diferentes sobre un hombre que presuntamente estaba bajo la influencia de alguna sustancia y un sospechoso que estaba involucrado en un presunto robo.

La policía dijo además que Mario sufrió una emergencia médica.

Gerardo González, hermano de Mario, aseguró que la policía está ocultando información por lo que exigió que sean transparentes y expliquen lo que realmente ocurrió.

“Queremos video, queremos el audio de allí, queremos el nombre de los oficiales, queremos el cuerpo de mi hermano”, aseguró Gerardo González, hermano de Mario.

La madre de Mario por su parte indicó que era un buen hombre y que era amoroso.

“Mario González fue un muchacho amoroso, cuidaba de mi hijo especial que tiene 22 años y es autista, tiene un niño de 4 años y ese era Mario, un hombre lleno de vida, saludable”, dijo Edith.

Los tres oficiales involucrados en el caso están en baja administrativa pagada y el caso es investigado por la Fiscalía y Alguaciles del condado Alameda.