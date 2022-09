Familia hispana ofrece el mejor servicio de tintorería en San Leandro

Una familia hispana ha puesto todo su ímpetu y esfuerzo para sacar adelante su sueño, una tintorería que ofrece el mejor servicio en San Leandro.

Josefina, Jaime, y su hijo José Alexander se aventuraron hace un año y abrieron JJ and J Dry Cleaning, un pequeño negocio ubicado en Davis Street.

“Tienen más de 30 años trabajando en esto y siempre lo han soñado, pero nunca se había presentado la oportunidad de haber podido comprar algo por ellos mismos”, aseguró José Alexander Torres, hijo de Josefina y Jaime.

El matrimonio migró a EEUU hace más de tres décadas y después de lavar platos y trabajar en el campo, aprendieron el oficio y su hijo junto a ellos.

“Yo le sé todo, crecí en este ambiente, pero no soy el experto, los expertos son ellos, ayudo en lo que puedo”, explicó José.

La familia invirtió todos sus ahorros para llevar a cabo su sueño en 2021, pero también la buena voluntad de la gente los ayudó a salir adelante.

“El patrón que tuve me apoyó bastante, me mandó preparar para saber limpiar ropa, planchar, me dio un curso y gracias a él que me dio mucho apoyo logramos hacerlo”, afirmó Jaime Torres, propietario.

La pandemia los dejó sin empleo y dudando sobre qué hacer, todo mientras sobrevivían solo con el sueldo del otro trabajo de su hijo. Por esto finalmente decidieron aventurarse y emprender su negocio.

“Siempre es mucha incertidumbre, pero hay que tener fe”, indicó José.

“Todo el tiempo estuvimos con miedo creyendo que no podíamos, que el dinero era muy importante para salir adelante, más no se necesita de una cantidad grande para poder salir adelante”, agregó Jaime.

La constancia de esta familia es lo que los motiva a seguir luchando por sus sueños.

“Como dijo César Chávez, sí se puede, todos los sueños que uno tiene si se pueden lograr con sacrificios, pero se pueden lograr”, aseveró Josefina Vargas, propietaria.