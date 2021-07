Familia hispana de la Bahía logra millones de seguidores con sus videos en TikTok

La cuenta de TikTok de la familia Salguero es una de las más populares de esta plataforma digital.

El canal de los Salguero tiene ahora más de 2,3 millones de seguidores, pero este dúo padre e hija del Área de la Bahía empezó como casi todas las cuentas de TikTok.

“Pues nunca realmente hemos tenido cuenta de social media y pues la cuarentena, la cuarentena nos motivó a hacer estos videos”, dijo Diana Salguero.

Diana y su padre José iniciaron así un camino que los ha llevado al corazón de muchos seguidores, no tanto por sus recetas de cocina o por sus consejos de belleza sino por la relación que ambos tienen.

“Nuestro primer spotlight que hemos tenido fue cuando me vestí como mi papá para el día del padre hace un año, y ese video era un mensaje que le daba a mi papá, que lo admiraba mucho y que quería ser como él”, dijo Diana.

José, padre de Diana, asegura que esta ha sido una gran experiencia.

“Habemos muchos padres en el mundo que por a o b motivo no tenemos ese contacto con tus hijos, ese día a día, siempre he sido una persona que trabaja 16 horas diarias y si esto que pasó no hubiese pasado yo no tuviese el mismo contacto con ella”, afirmó José.

Este padre hispano ha sacrificado mucho para poder hacer contenido con su hija, en uno de estos vídeos los Salguero narran como él, como muchos inmigrantes, sobrevivió a la violencia en su país, y decidió cruzar la frontera para buscar el sueño americano.

“Mi historia es la historia de millones de personas que estamos aquí en este país, se sufre y se sufre mucho por eso es cuando llegas a este país te quieres comer el mundo y muchas veces por eso no hemos equivocado y no nos hemos preparado”, explicó.

Pero todos estos sacrificios son una motivación para su hija.

“Me siento muy orgullosa de él, es difícil, me cuenta historias de su niñez y lo difícil que él ha tenido, y me pongo a pensar en lo que tengo, y realmente estoy bien bendecida de tener un papa que convive conmigo que siempre está atento, unos papás que siempre están atento a nosotros”.

El canal de los Salguero sigue creciendo y miles de comentarios inundan sus videos, algo que ellos aprecian, pero todavía no pueden creer.

“Es muy bonito, la verdad, escuchar tantas cosas de ese tipo que te motiva, nunca creí que iba a estar viviendo lo que estamos viviendo”, indicó José.

Pero siempre con los pies en la tierra porque la familia es muy importante.

“No vamos a cambiar, vamos a seguir igual, porque así nos han demostrado tanto cariño y tanto amor, vamos a seguir así”, aseveró José.