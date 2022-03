Familia guatemalteca busca apoyo para adquirir vivienda

La violencia que acechaba a una familia en Guatemala hizo que dejaran ese país, y desde hace unos meses llegaron a San Francisco en busca de una nueva vida.

Sin embargo, la familia aún enfrenta retos que quizás otras familias inmigrantes en el Área de la Bahía también están viviendo.

"Aquí es donde vivimos, aquí compartimos la sala con otras personas que están aquí abajo”, dijo Marco Antonio Castañon mientras mostraba el sitio donde vive con Marisol Mejía y sus hijos de 4 y 2 años de edad.

Ellos alquilan una habitación en esta casa en San Francisco, y además, comparten el baño con otros inquilinos.

Pero su necesidad es mayor. Aseguran que la nutrición de sus hijos se ha visto comprometida al tener poco o nulo acceso a comidas saludables.

"A veces solo en la microondas, a veces solo cereal comemos porque la señora deja la cocina con llave y no puedo subir a cocinar con ellos", dijo Mejía.

Han salido a buscar otro sitio donde vivir pero el proceso se les ha dificultado.

“Nos pide un historial, muchos requisitos crédito, depósito, mes de alquiler en adelantado y el último mes prácticamente para nosotros ha sido muy difícil encontrar todas estas cosas porque no lo tenemos, vamos llegando y no conocemos nada aquí no sabemos hablar inglés", dijo Castañon.

Por medio de la agencia de recursos humanos de San Francisco, nos comunicamos con Giselle Almendares, quien hizo mención de los servicios disponibles para el público, sin importar su estatus migratorio.

“Servicios de asistencia monetaria, estampillas de comida Medical para personas que son elegibles y las personas que reciben estos beneficios también podrían recibir asistencia para cuidado de niños”, dijo Almendares, supervisora del Departamento de CalWORKs del Departamento de Elegibilidad. “También hay servicios para y asistencia de vivienda.”

Dicha agencia colabora con otras organizaciones, dependiendo de la necesidad de las personas, y los refieren a un programa que les pueda ayudar.

“Toda la información que nosotros obtenemos de ellos o qué preguntamos es solamente para hacer determinación a qué servicios son elegibles”, dijo Almendares. “Y esa información nosotros no la compartimos con ninguna otra agencia gubernamental”.

Castañon y Mejía dicen que no se darán por vencidos, entre la ayuda disponible por medio de organizaciones y las donaciones de algunos miembros de la comunidad, esperan pronto mudarse a otro sitio.

"Hemos pasado por muchas cosas en Guatemala y pues aquí en este bendito país hemos encontrado personas que tienen un buen corazón", dijo Castañon.

Para obtener información sobre cómo obtener ayuda, llame al 415-557-5000.