Falsos negativos: lo que debes saber sobre las pruebas de COVID-19

Ha surgido preocupación en cuanto a la efectividad de las pruebas caseras de COVID-19 debido a que se han reportado casos en los que las personas obtienen un falso negativo.

Por esta razón, expertos médicos explican las razones por las que las personas pueden obtener un negativo cuando realmente están contagiadas con el mortal virus.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Todo depende del tiempo en que nos hagamos los exámenes, tan temprano no es tan bueno, pero obviamente tan avanzada la infección porque ya habremos expuesto a otras personas. Por ejemplo, si yo me infecto hoy, y me hago la prueba hoy mismo la cantidad de virus es muy poca y por lo tanto PCR y antígeno te pueden dar un falso negativo”, indicó Orlando Quintero, doctor de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Stanford.

Quintero aseguró que es más probable que estas pruebas de antígeno arrojen un falso negativo a un falso positivo.

QUÉ DEBES HACER SI NO PRESENTAS SÍNTOMAS PERO ESTUVISTE EXPUESTO AL VIRUS

“Si yo estoy expuesto hoy, y voy y me hago una prueba no va a servir para nada, si yo estoy expuesto hoy me haría una prueba a los dos días, si está negativa, me la repetiría al día cinco, si esa prueba está negativa me sentiría un poco más seguro”, aseguró Quintero.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PRUEBAS PCR Y LAS ANTÍGENOS

Ambas se consideran confiables, solo que la de antígenos son menos sensible a las primeras etapas del contagio, a diferencia de la PCR, que detecta con mayor precisión las partículas del virus porque el resultado se evalúa en un laboratorio.