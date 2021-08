Extienden aviso por mala calidad del aire en la Bahía

Se aconseja a los residentes del Área de la Bahía que mantengan sus ventanas y puertas cerradas hasta el sábado, ya que el humo de los incendios forestales continúa afectando el área.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía anunció el viernes que extenderá un aviso de calidad del aire emitido a principios de esta semana hasta el sábado debido al humo de los incendios de McFarland, Monument y River Complex más al norte de California.

Aunque los residentes en gran parte del Área de la Bahía podían oler y ver humo en el aire el viernes, no se espera que cause una calidad del aire no saludable generalizada debido a su elevación. Sin embargo, los lugares de mayor elevación como los condados Napa, Sonoma y Solano pueden experimentar peores condiciones, advirtió el distrito del aire.

Los residentes deben proteger su salud evitando la exposición al humo. El distrito del aire recomienda permanecer adentro con las ventanas y puertas cerradas hasta que disminuyan los niveles de humo y mantener el aire acondicionado y las unidades de ventilación de los automóviles recirculando el aire, en lugar de traer aire del exterior.

La exposición al humo puede hacer que las personas experimenten irritación en los ojos, las vías respiratorias y los senos nasales, tos o picazón en la garganta. Se advierte especialmente a los niños, los residentes de edad avanzada y las personas con afecciones respiratorias como asma o EPOC que eviten la exposición, ya que pueden experimentar sibilancias o síntomas peores.

Residentes del Área de la Bahía pueden mantenerse al día con las lecturas de la calidad del aire en línea haciendo clic aquí.