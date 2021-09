Extienden alerta por contaminación del aire en la Bahía

Funcionarios del distrito del aire extendieron una alerta por aire contaminado hasta el martes e instaron a los residentes del Área de la Bahía a evitar conducir durante el fin de semana festivo para disminuir la acumulación de smog.

Se espera que una combinación de altas temperaturas, gases de escape de vehículos y humo de los incendios forestales aumente el smog o la acumulación de ozono.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Limitar la conducción este fin de semana festivo puede ayudar a reducir la acumulación de contaminación dañina por smog", dijo Veronica Eady, directora ejecutiva adjunta del Distrito del Aire. Cuando se emite una alerta Spare the Air, el ejercicio al aire libre debe realizarse solo en las primeras horas de la mañana cuando las concentraciones de ozono son más bajas, aconsejan los funcionarios del distrito de aire.

Si es posible, los residentes deben permanecer adentro con las ventanas y puertas cerradas hasta que disminuyan los niveles de humo, si las temperaturas lo permiten. Cuando hace demasiado calor en el interior, las personas deben visitar un centro de enfriamiento de aire u otro edificio que proporcione aire filtrado.

El distrito del aire también recomienda que las personas afectadas por el humo configuren las unidades de aire acondicionado y los sistemas de ventilación de los automóviles para que vuelvan a circular para evitar que el aire exterior se mueva hacia adentro.

Las lecturas de la calidad del aire están disponibles en baaqmd.gov/highs.

Para saber cuándo está en vigor una alerta por aire contaminado, los residentes pueden inscribirse para recibir alertas de texto enviando un mensaje de texto con la palabra "START" al 817-57, registrarse para correo electrónico AirAlerts en www.sparetheair.org, llamar al 1 (800) HELP- AIR, descargue la aplicación Spare the Air o conéctese con Spare the Air en Facebook o Twitter.