Extienden advertencia por calor excesivo a lo largo de la Bahía

El Servicio Meteorológico Nacional extendió la advertencia por calor excesivo hasta el miércoles en todo el Área de la Bahía luego de registrarse temperaturas por encima de los 100 grados.

Autoridades a lo largo del estado hicieron un llamado a los residentes par que disminuyan el uso de energía eléctrica durante las horas pico debido a la ola de calor

Meteorólogos informaron que durante los próximos días las temperaturas en el interior de la región se ubicarán en los 90 y 100 superiores, mientras que en las áreas costeras el termómetro se ubicará en los 70 y 80 grados. Se espera que la acumulación de estrés por calor afecte al público en general, las mascotas, la vegetación y el ganado en toda la región.

Luego de cortes de energía en el Área de la Bahía durante el fin de semana debido al calor, el Operador del Sistema Independiente de California emitió una Alerta Flex en todo el estado para pedir un menor uso de energía entre las 3 y las 10 p.m., hasta el miércoles.

Si bien el gobernador Gavin Newsom firmó una proclamación de emergencia para liberar la capacidad de energía en todo el estado, el operador del sistema independiente sugirió que los residentes aún deben tomar medidas para reducir su uso de energía apagando las luces innecesarias, limitando el uso de electrodomésticos grandes y cerrando persianas y cortinas.

Newsom dijo que se reunió el domingo con funcionarios de CAISO, la Comisión de Servicios Públicos de California, la Comisión de Energía de California y la Oficina de Servicios de Emergencia del estado en previsión de más cortes de energía esta semana.

El Gobernador también criticó a los funcionarios estatales de energía por los apagones del fin de semana, que según dijo llegaron con poca advertencia para los residentes, comunidades y organizaciones gubernamentales.

"En conjunto, los reguladores de energía no anticiparon este evento y no tomaron las acciones necesarias para garantizar energía confiable a los californianos", dijo Newsom. "Esto no puede sostenerse. Los residentes y las empresas de California merecen algo mejor de su gobierno".