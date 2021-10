Expertos médicos aseguran que es importante que niños de 5 años en adelante se vacunen contra el COVID-19

La FDA aprobó este viernes el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 años en adelante, sin embargo, aunque todavía falta la recomendación de los CDC, expertos médicos aseguran que es de suma importancia vacunar a los menores para protegerlos del mortal virus.

“Al prevenir infecciones también previene infecciones severas y previene la mortalidad y en mi caso es muy claro mis hijos van a recibir la vacuna porque quiero que lleven una vida lo más normal posible”, aseguró Jorge Salinas, médico, de la Universidad de Stanford.

Pero, aunque médicos y expertos alrededor del mundo confirman la eficacia de la vacuna en menores, aún hay padres que muestra escepticismo ante la vacuna por lo que afirman que sus hijos no la recibirán.

“Que cada quien tiene su forma de pensar y yo en lo personal me esperaría más para mi niño”, dijo Yadira Hernández, madre de familia.

“Mi esposo me dice que todavía no que se tiene que esperar un tiempo más. De hecho, yo a mi hijo lo tengo en casa estudiando yo no lo mande a la escuela. Es mejor prevenir ahí en la casa”, indicó Araceli Hernández Díaz, madre de familia.

Salinas explicó que está comprobado que la vacuna es eficaz contra el virus, y aunque los niños podrán desarrollar efectos secundarios, estos son más leves en comparación con los de otras vacunas.

En San Francisco, autoridades de salud informaron que están preparados para distribuir la vacuna una vez que sea aprobada por los CDC.

“Tenemos 4 centros de vacunación en conjunto con nuestro distrito escolar donde los niños pueden acceder a información y vacunarse”, dijo Noel Sánchez, vocero del Departamento de Salud Pública de la ciudad.

Sánchez añadió que el 4 de noviembre le Departamento de Salud en conjunto con la Universidad de San Francisco y Kaiser Permanente llevarán a cabo una asamblea virtual para brindar información a los padres sombre la eficacia de la vacuna y la distribución de la misma.

El evento se realizará a las 7:30 p.m., y será en español.