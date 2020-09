Exigen el fin de la brutalidad policial en San Francisco

Cientos de personas salieron a las calles de San Francisco el jueves exigiendo el fin de la brutalidad policial y pidiendo la eliminación de fondos del departamento de policía.

“Poder para el pueblo, poder para el pueblo”, gritaron frente a la Estación Misional del Departamento de Policía de San Francisco, pidiendo un cambio sistemático.

Defund SFPD Now quiere que los líderes de la ciudad reduzcan el tamaño de la fuerza y ​​drásticamente recortando el presupuesto de $700 millones del departamento.

Hicieron que ese mensaje fuera permanente, pintando "Defund SFPD" en pintura amarilla frente a la estación mientras los oficiales monitoreaban la protesta.

Los organizadores dicen que con tanta gente en la nación prestando atención a la violencia policial, ahora es el momento de pedir a los legisladores que generen un cambio real.

“Estamos tomando las calles para honrar las vidas y los sobrevivientes de la violencia policial en todo el país y en SF”, dijo Marion Wellington de Defund SFPD Now.

Terrence Paschal, residente de San Francisco, dijo que no se siente seguro cuando tiene que interactuar con la policía: "Siempre que voy conduciendo, no sé qué me va a pasar".

Dice que es hora de un tipo diferente de vigilancia.

Defund SFPD Now dice que los políticos que dicen que apoyan los cambios deben actuar.