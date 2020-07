Excientífica de UC Davis arrestada por presunto fraude de visa

Una científica de China, que había trabajado en UC Davis, fue arrestada e ingresada a la prisión del Condado Sacramento este viernes por acusaciones de fraude de visa por ocultar lazos con el ejército chino, informaron las autoridades.

Tang Juan mintió sobre su afiliación militar en una solicitud de visa en octubre pasado para trabajar en la Universidad de California, Davis, y nuevamente durante una entrevista con el FBI el mes pasado, según una denuncia penal del Departamento de Justicia.

Tang se había escondido en el consulado de su país en San Francisco después de las acusaciones.

Según un comunicado de la Oficina del Fiscal, Tan era una investigadora que dijo que se estaba enfocando en la biología, "estuvo prófuga de la justicia hasta anoche", dijo un alto funcionario del Departamento de Justicia, pero ahora ha sido acusada en Sacramento y se espera que comparezca en la corte más tarde.

Según documentos judiciales revelados en el Distrito Este de California el 20 de julio, Tang habría solicitado una visa J1 para no inmigrantes el 28 de octubre de 2019. La visa se emitió en noviembre 2019, y Tang ingresó a los Estados Unidos aproximadamente el 27 de diciembre de 2019. Se alega que Tang hizo declaraciones fraudulentas en su solicitud de visa. Específicamente, a la pregunta, "¿Alguna vez has servido en el ejército", Tang respondió "no".

Sin embargo, según autoridades, Tang es una oficial uniformada de la Fuerza Aérea PLA (PLAAF). Como se establece en la Demanda, el FBI encontró una fotografía de Tang en uniforme militar y referencias al empleo de Tang en la Universidad Médica Militar de la Fuerza Aérea, que también se conoce como la Cuarta Universidad Médica Militar. El FBI entrevistó a Tang el 20 de junio. Aunque Tang negó haber sido miembro del ejército, se encontró una fotografía adicional de Tang con un uniforme militar del EPL diferente en los medios electrónicos confiscados de conformidad con una orden de allanamiento.

Tang fue ingresado en las instalaciones del Prisión del Condado Sacramento poco después de la medianoche del viernes. Enumera que enfrenta un cargo federal de fraude de visa y no es elegible para la fianza.



Los funcionarios estadounidenses también dijeron el viernes que el consulado chino de Houston estaba implicado en una investigación de fraude en una institución de investigación de Texas. Acusaron que los funcionarios del consulado "participaron directamente en las comunicaciones con los investigadores y los guiaron sobre qué información recopilar".