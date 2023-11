Estudiantes protestan ante aumento de la matrícula en la Universidad Estatal de San Francisco

Cientos de alumnos protestaron el martes en la tarde luego de que la Universidad Estatal de San Francisco anunciara su decisión de incrementar el costo de la matrícula universitaria.

“Es bien difícil porque yo pago mi propia escuela. Yo no soy de San Francisco y tengo que pagar renta aquí, y va a costar mucho venir aquí y todavía tengo dos años más para completar mi educación”, aseguró Michelle Martínez, estudiante de SFSU.

Adicionalmente, la casa de estudios también planea hacer recortes en las clases y reducir el número de maestros.

Actualmente, la educación universitaria cuesta en promedio unos $7,500 por año en esta universidad.

“La mayoría de los estudiantes afectados por esto son estudiantes hispanos, estudiantes negros, estudiantes filipinos”, indicó Elsy Hernández, organizadora de la protesta.

Estadísticas de Datausa muestran que un 34% de los alumnos en SFSU son latinos, el 24% asiáticos, el 17% anglosajones y el 6% de la raza negra

El hecho de tener que enfrentar un aumento sería y duro golpe para muchas familias de clase trabajadoras

“Mi papá es troquero, mi mamá limpia hoteles y mientras que me ayudan al mismo tiempo no quiero estar pidiéndoles porque ellos han trabajado muy duro toda su vida y ellos merecen poder descansar”, aseguró una estudiante que prefirió no ser identificada.

Por su parte la universidad aclaró lo siguiente en un comunicado que en parte dice:

“El 60% de los estudiantes no se verán afectados por el aumento en la matrícula porque reciben subvenciones o exenciones, el otro 40% cuenta con parte de la matrícula pagada o su familia gana más de $127,000”.

Los estudiantes dicen que continuarán realizando protestas hasta que la administración de la universidad los escuche y detenga el incremento en la matrícula.