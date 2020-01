Estudiantes marcharán para exigir destitución del presidente Trump

Estudiantes de Oakland y Berkeley planean marchar el viernes para exigir la destitución del presidente Donald Trump, según el grupo By Any Means Necessary, que está organizando la manifestación.

Los estudiantes de la escuela K-12 y las universidades se reunirán a la 1:00 p.m., en Fruitvale Plaza, a lo largo de International Boulevard, entre las avenidas 34 y 35, y cerca de la estación Fruitvale BART.

Los manifestantes planean solicitar la destitución del Presidente y exigir que los legisladores mantengan el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que permite que los hijos de padres inmigrantes permanezcan en los Estados Unidos durante al menos dos años y obtengan autorización de trabajo. El programa ha sido amenazado por la administración de Trump.