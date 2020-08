Estudiantes del distrito escolar East Side de San José iniciaron clases a distancia

Estudiantes del Distrito Escolar Unificado East Side regresaron a clases el martes y tuvieron la oportunidad de experimentar la nueva modalidad de recibir educación virtualmente.

Santiago Rivera es estudiante de la preparatoria Overfelt y tuvo su primer encuentro con otros estudiantes y maestros durante las clases a distancia.

“Mi primera clase fue english dos, la segunda Child Developmente y de tercera Math 3”, aseguró Santiago.

Sin embargo, aunque todo transcurrió con normalidad, el joven aseguró extrañar el contacto directo con sus compañeros de clases.

“Me siento raro, no puedo hacer como mis chistes porque me ponen en mute”, afirmó el adolescente.

Durante las clases, los estudiantes no tienen la obligación de mantener la cámara de los dispositivos encendidas.

“Muchos estudiantes no se sienten cómodos por el espacio, no se sienten cómodos en dejarlos entrar especialmente en los primeros días a maestros que no conocen”, aseguró Teresa Márquez, sub superintendente del distrito escolar.

Se espera que el miércoles miles de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de San José inicien clases a distancia.