Estudiante impactada en el ojo por un orbeez durante supuesto juego “asesino” en Dublin

Un juego conocido como “Asesino” está causando preocupación entre padres de familia y autoridades escolares luego de que una estudiante resultara herida en Dublin.

La joven, que prefirió no ser identificada, aseguró que sufrió una lesión en uno de sus ojos el miércoles al ser impactada por un orbeez o pelota de gel mientras se encontraba dentro de su auto en el estacionamiento de la escuela secundaria Dublin.

“No puedo ver nada y tengo mucho dolor”, aseguró la joven.

Sus familiares utilizaron la plataforma Nextdoor para compartir con otros padres los detalles de lo sucedido. Agregaron al mensaje que, afortunadamente, se descartó el diagnóstico de desprendimiento de retina. Sin embargo, el traumatismo contundente ha dejado a la estudiante con hinchazón y dolor en el ojo, manteniendo la esperanza de que su visión se recupere una vez que la inflamación disminuya.

El juego consiste en que adolescentes designan a una persona como blanco o víctima, y deben "asesinarla" utilizando armas de juguete.

Ashley Meyers, representante legal de la joven estudiante, aseguró que en un plazo de un mes, presentarán un reclamo gubernamental con la intención de resolver de manera informal esta disputa, sostiene que la escuela tenía conocimiento de que este tipo de incidentes ocurrían en su plantel educativo.

“Elobjetivo es asegurarse de que se tomen medidas para evitar el uso de estas armas en el campus en el futuro, y también garantizar alguna compensación para las facturas médicas de mi cliente”, indicó Meyers.

El Distrito Escolar Unificado de Dublin y la policía de la ciudad han enfatizado mediante un comunicado emitido hace casi 2 semanas, que este tipo de juegos se realizan año con año y advierten de lo peligroso de la actividad.

Que el juego no cuenta con la aprobación ni el respaldo de las autoridades escolares. No obstante, no hicieron referencia específica a este caso en particular.

Autoridades escolares añadieron que el problema no solo radica en los riesgos físicos para los participantes, sino también en la posibilidad de que estas armas sean confundidas con armas reales, lo que podría tener consecuencias graves.