Estudiante de primeros auxilios salva a un hombre con sobredosis en el BART

Un estudiante de Técnicas de Emergencia Médica (EMT por sus siglas en inglés) le salvó la vida a un hombre que estaba teniendo una sobredosis en las escaleras de la estación Civic Center del BART en San Francisco.

"Fue un efecto mariposa, estaba esperando a mi amigo y si no lo hubiese hecho, podría haber extrañado a esta persona", dijo Nicholas Stallcup, un estudiante del City College de San Francisco, donde acaba de terminar su tercera semana de EMT.

El hecho se registró alrededor de las 11:30 a.m., cuando Stallcup halló al hombre inconsciente tendido en las escaleras. El hombre estaba de color azul y apenas respirabas, de acuerdo al BART.

Oficiales informaron que Stallcup le suministró Reanimación cardiopulmonar hasta que el hombre comenzó a respirar.

“No respondió durante lo que parecieron 15 minutos cuando solo fueron tres minutos", dijo Stallcup. "Pensé que estaba muerto."

La policía del BART llegó al alugar y le administraron dos dosis de Narcan, un antídoto opioide utilizado en situaciones en las que alguien sufre una sobredosis.

A partir de mayo del año pasado, todos los policías de BART llevan a Narcan. Los funcionarios de BART dijeron que el hombre fue transportado a un hospital local para recibir tratamiento adicional.

"Siempre es genial cuando los pasajeros tienen entrenamiento de primeros auxilios", dijo uno de los oficiales que llegaron al lugar. "Unos segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte".

Stallcup dijo que tener empatía por los demás es una parte importante del apoyo a la comunidad del Área de la Bahía.

"Es fácil mirar a alguien y pensar, oh, él es un adicto, así que no nos molestemos, y poner la otra mejilla", dijo Stallcup. "Siguen siendo parte de nuestra comunidad. No son la parte más glamorosa o saludable, pero, sin embargo, son uno de nosotros".