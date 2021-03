Estados Unidos se queda sin Juegos Olímpicos

¡Fracaso! No hay otra palabra para describir la eliminación de Estados Unidos en las semifinales del torneo preolímpico de la CONCACAF que lo deja fuera de los Juegos Olímpicos de Tokyo.

El equipo de Jason Kreis había dejado muchas dudas en la ronda de grupos rascando una victoria frente a Costa Rica en el primer partido, tardando más de una hora en anotar contra la Repúbica Dominicana y cayendo en el tercer partido contra México, pero a pesar de los resultados, Estados Unidos tenía que calificar a los Juegos Olímpicos.

Esta selección de Estados Unidos estuvo carente de ideas y nunca fue un equipo peligroso. Hoy se enfrentó a un equipo hondureño que fue mucho mejor en la primera parte y se fue merecidamente ganando al descanso con un gol de Juan Carlos Obregón.

El gol de Obregón además fue una cachetada con guante blanco ya que el “9” hondureño nació en Nueva York y su último equipo fue el RGVFC de la USL que en teoría podría considerarse un nivel por debajo de la MLS donde juega la mayoría de la selección estadounidense.

El segundo tiempo empezó con un error terrible del arquero del Real Salt Lake, David Ochoa. Pero más allá de señalar a Ochoa, que hasta ese momento había tenido un torneo bastante bueno, el error fue una muestra del estado mental de esta selección estadounidense, casual y sin intensidad y con ese 2-0 el sueño olímpico se diluía.

Jackson Yueill, de los San Jose Earthquakes, recortó la distancia con un golazo, pero esa pincelada también fue una postal de lo que fue el torneo. Yueill demostró ser el jugador más formado de esta selección, lo cual son buenas noticias para la mayor y para Matías Almeyda.

Al final Estados Unidos se quedó de nuevo a la orilla. Igual que en el 2012, igual que en el 2016 y bueno igual que en el 2018.

Excusas hubo muchas, incluso por parte del mismo técnico, que si los mejores sub-23 estaban en el amistoso de Irlanda del Norte, que si estaban en pretemporada, que si la lista fuera diferente, que los Olímpicos no importan, que la prioridad es el 2026 y muchas otras más.

La realidad es que, aunque la selección de Estados Unidos tiene una generación muy prometedora con una gran cantidad de jugadores en equipos importantes de Europa, la falta de una infraestructura de futbol base y categorías de desarrollo le ha pasado factura para poder competir a niveles infantiles y juveniles. Tal vez ahora con la creación de la MLS NEXT se puedan crear más espacios para más jugadores, pero ese proyecto todavía no arranca y los resultados no serán inmediatos.

El calendario de la MLS tampoco ayuda. Los jugadores de la liga de Estados Unidos tienen que participar en torneos organizados alrededor del calendario FIFA y sus curvas de rendimiento no se empatan con el resto del fútbol mundial. Y aunque sea difícil mover el calendario por derechos de televisión o por el clima, como muchos me dijeron por ahí, entonces los microciclos y macrociclos de los seleccionados nacionales tienen que planearse por separado para detrimento de la liga, si no tampoco se puede competir.

Al final el futbol estadounidense sufre estos fracasos por su negativa a trabajar como el resto del mundo. Un país con tantos recursos e infraestructura deportiva no tiene excusa para perderse ninguna competencia y menos en un área donde supera ampliamente a la competencia en todos los niveles.

El fútbol en Estados Unidos sigue prometiendo a futuro. Mi pregunta es ¿Cuántos fracasos va a acumular antes de que el futuro llegue?