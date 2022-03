Estados Unidos piden que ciudadanos no viajen a estos lugares de México

Estados Unidos le pide a sus ciudadanos reconsiderar viajar a México no sólo por el COVID-19 sino que también por la creciente violencia relacionada al crimen organizado

Un aviso que una madre en Hayward hubiera querido conocer antes de que su hijo desapareciera en México durante unas vacaciones.

La tristeza y la incertidumbre acompañan todos los días a una madre mexicana en Hayward, a casi un año de la desaparición de su hijo.

La madre dice que las autoridades se han olvidado de buscar a su hijo, pero no pierde la esperanza.

En abril de 2021, José Manuel Reyes Contreras, en ese entonces de 19 años, viajó a Lagos de Moreno en Jalisco, México a visitar a su familia.

Desapareció el 2 de Mayo de ese año cuando salió a comprar comida con un amigo

“Me siento defraudada por más que nada por las autoridades de aquí que no han hecho nada, en la embajada de México también le dicen a mi hija que están investigando”, dijo su madre María Contreras.

María sigue pagando el celular de José y a veces lo llama. Y aunque está apagado tiene la esperanza de que algún día va a contestar.

“Yo si siento que él está con vida porque pues uno como madre siente todo lo que le puede pasar a tu hijo”, dijo María.

El departamento de estado divulgó la semana pasada una lista de estados en México y detalla a qué lugares debe reconsiderar sus viajes. Incluye Jalisco donde José se encontraba, Baja California, Chihuahua, Estado de México, entre otros.

También recomiendan no viajar a:

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Esto se debe al incremento de homicidios, secuestros, robo de autos y asaltos, ya que estan relacionados al crimen organizado y narcotráfico.

Esta madre tiene un mensaje a los padres mexicanos

“Yo digo que no lo dejen ni ir y ni solos menos”, dijo María.

Ella ahora solo vive con su fe, la que la ayuda a levantarse en las mañanas

“Lo voy a estar esperando ya le he dicho a dios no me recojas a mi hasta cuando me traigas a mi hijo y él lo va a ser porque conoce mi corazón de madre”, dijo María.

Para más información de los estados en México donde no están recomendando ir visite esta página.