Establecen estrictos protocolos de limpieza para hoteles en San Francisco durante la pandemia

La Junta de Supervisores de San Francisco aprobó una ordenanza que establece los protocolos de limpieza que hoteles y edificios de oficina deben seguir para evitar contagios por coronavirus.

La Ordenanza de edificios saludables requiere medidas de limpieza y seguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

Entre los estándares que establece la medida se encuentra la limpieza diaria y profunda de las habitaciones de hoteles, con el objetivo de proteger a los trabajadores y personas que visiten estos lugares.

"Al establecer los estándares más estrictos del país para la reapertura de hoteles, San Francisco se ha posicionado como el principal destino para los viajeros preocupados por la limpieza y la seguridad después de COVID-19", dijo Anand Singh, presidente del sindicato UNITE HERE Local 2. "No es ningún secreto ese hotel las compañías podrían ahorrar millones evitando las pautas de la Organización Mundial de la Salud, y cuando se permitió a los hoteles establecer sus propios estándares de reapertura en Las Vegas y Florida, en realidad redujeron los servicios de limpieza, la orientación de salud pública no se hizo cumplir y las tasas de casos se dispararon. Al exigir a los hoteles que prioricen la limpieza sobre las ganancias, San Francisco asume el liderazgo para proteger a los trabajadores del hotel y reconstruir la confianza de los viajeros de que nuestra ciudad es el lugar más limpio y seguro para visitar ", aseguró.

La ordenanza también prohibirá las represalias contra los trabajadores que denuncian condiciones inseguras.

Se espera que la medida entre en vigencia el 17 de julio y será efectiva durante 60 días.

UNITE HERE Local 2 representa a 14,000 trabajadores de la industria hotelera en los condados San Francisco y San Mateo, incluidos casi 9,000 trabajadores de hoteles. Noventa y cinco por ciento de los miembros están desempleados debido a COVID-19.