California Hispanic Chambers of Commerce dice lo siguente:

¿Está lista su pequeña empresa para el COVID-19?

Lo que pueden hacer las pequeñas empresas para planear con anticipación en medio del Coronavirus.

Consejos para mantener sus empleados saludables y seguros

Grandes empresas en todo California y la nación se están preparando contra el Coronavirus. Amazon, Microsoft, Facebook, Twitter, y Google han pedido a sus empleados que trabajen desde sus casas, si les es posible.

¿Pero qué pueden hacer las pequeñas empresas las cuales no tienen los mismos recursos como los gigantes de la tecnología? Aquí hay algunos consejos de sentido común que le ayudaran a prevenir la propagación del virus.

¿Qué es el COVID-19, también conocido como el Coronavirus?

El Coronavirus es un grupo de virus responsables por las infecciones respiratorias y la gripe común. Llamado como Corona por la apariencia en el microscopio, también se incluyen otros virus más serios como SARS, MERS, y COVID-19, el virus responsable por el brote mundial del Coronavirus al cual el mundo se enfrenta hoy. COVID-19 es más comúnmente referido como “El Coronavirus.”

Lugares de trabajo tienen que estar pensando acerca de las medidas del Coronavirus (coronavirus measures). ¿No está seguro(a) dónde empezar con su pequeña empresa? Nosotros tenemos una lista de verificación que le ayudará a mantener su lugar de trabajo seguro del Coronavirus.

Conozca las señales y los síntomas

Fiebre, letargo, garganta reseca son las señales y síntomas más comunes del COVID-19 (most common signs and symptoms of COVID-19). Algunos individuos también experimentan dolor de cabeza, otros dolores como de garganta y congestión nasal. Uno de cada seis pacientes con el Coronavirus se enferma gravemente y tienen dificultad para respirar. Las personas mayores de edad que tiene una condición de salud preexistente tienen un alto riesgo de desarrollar esas complicaciones.

Ordene que los empleados enfermos o con riesgo se queden en su casa.

Los empleados que están enfermos deberían quedarse en su casa. (Employees who are sick should stay home) Punto. Las pruebas del Coronavirus todavía no están ampliamente disponibles y las personas quienes ya están enfermas – ya sea con un resfriado común o no – no deberían de venir a la oficina o lugar de trabajo. Entienda y haga clara esta póliza para que los empleados no teman a alguna retribución por su ausencia. Los empleados que hayan viajado recientemente a las áreas de alto riesgo o que han tenido algún contacto con alguien que ha sido infectado con el Coronavirus deberán abstenerse y negársele la entrada al trabajo por lo menos 14 días mientras el riesgo de contaminación es evaluado.

