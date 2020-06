¿Es legal que empresas recontraten a empleados a salarios reducidos?

Negocios a lo largo del Área de la Bahía están reabriendo y recontratando a sus empleados, sin embargo, debido a la crisis económica generada por el brote de coronavirus, muchos de estos establecimientos les han disminuido el salario a sus trabajadores.

Jesús García, residente de East Palo Alto, trabajaba como preparador en un restaurante cuando debido a la pandemia quedó desempleado.

Tras tres meses sin trabajo, su empleador lo llamó para que regresara, sin embargo, no le ofreció el mismo salario que ganaba antes.

¨Que sí me daban el trabajo nuevamente, pero me dijo que no me iban a pagar lo mismo sino menos¨, aseguró Jesús.

El restaurante le indicó que su sueldo sería de 15 dólares la hora y adicionalmente debía trabajar fines de semana.

Karen Carrera, abogada de derecho laboral, asegura que las disminución del sueldo no es ilegal siempre y cuando las empresas no violen las leyes del salario mínimo.

¨Sí le pueden bajar el sueldo a uno en el trabajo por necesidad del negocio, eso no es contra la ley¨, aseguró Carrera.

La abogada enfatizó que es ilegal que un establecimiento o empresa le disminuya el salario a los trabajadores de forma discriminatoria.

¨Si regresa a todos los jóvenes pero no a los de más de 40 años eso seria discriminación por edad, si regresa a Guatemaltecos, pero no a Mexicanos, eso seria por origen nacional, si regresa hombres no mujeres , eso seria por sexo¨, aseguró la abogada.

Ante esta situación, varias jurisdicciones en la Bahía han empezado a pasar legislaciones para que los trabajadores sean recontratatados y no reeemplazados.

En San Francisco, la Junta de Supervisores, aprobó una nueva ley que pretege a los empleados que tiene más antigüedad, dándoles prioridad a la hora de regresar a sus labores y respetándoles el mismo suelo que tenían.

Esta legislación solo aplicaría a empresas con 100 o más empleados.

¨ Estamos un poco decepcionados de que negocios chiquitos hayan sido excluidos de este beneficio de protección, muchos no trabajan en empresas con 100 o más empleados¨, aseveró Jennifer Alejo, miembro de la Organización Young United Workers.

Oakland también estaría considerando protecciones similares para proteger a los trabajadores.