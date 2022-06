Enmienda sobre el aborto avanza rápidamente en la legislatura de California

Temiendo que la Corte Suprema de EEUU anule pronto Roe v. Wade, los demócratas de California actuaron rápidamente el martes para garantizar que los votantes progresistas del estado tengan la oportunidad este otoño de convertir el aborto en un derecho constitucional en el estado más poblado del país.

Una enmienda propuesta a la Constitución de California que prohibiría explícitamente que el estado niegue o interfiera con abortos o anticonceptivos aprobó dos comités legislativos en un solo día el martes, un ritmo inusualmente rápido para una Legislatura que muchas veces toma dos años para aprobar un proyecto de ley.

Los legisladores se están moviendo tan rápido porque necesitan que los votantes aprueben la enmienda antes de que pueda convertirse en ley. Lo más pronto que los votantes podrían hacerlo es noviembre, pero para que eso suceda, la enmienda debe ser aprobada por la Legislatura estatal por dos tercios de los votos antes de fin de mes.

Si llega a la boleta electoral este año, tiene buenas posibilidades de pasar. Entre los votantes probables, el 76% se opone a anular Roe v. Wade, según una encuesta de abril realizada por el Public Policy Institute of California.

“California necesita actuar ahora, este año, no el próximo, ahora, para dejar en claro que valoramos la elección reproductiva”, dijo el senador Scott Wiener, un demócrata de San Francisco que votó a favor de la enmienda el martes.

La enmienda dice que el estado "no negará ni interferirá" con el "derecho fundamental a elegir" de las personas para abortar. Los opositores advirtieron que la redacción era tan amplia que permitiría abortos incluso después de la viabilidad del feto, que California actualmente solo permite si la vida o la salud de la madre está en peligro.

“Esta enmienda constitucional tal como está escrita legalizará y protegerá el aborto hasta el punto justo antes del parto”, dijo Kathleen Domingo, directora ejecutiva de la Conferencia Católica de California. “Es angustiante que tantos legisladores de California firmen con sus nombres una legislación que permite quitar la vida de un ser humano momentos antes del nacimiento”.

Los votantes de Vermont considerarán una enmienda a la constitución de su estado este noviembre que protegería la “autonomía reproductiva personal”. Pero la enmienda no incluye la palabra “aborto” y hace una excepción “justificada por un interés apremiante del Estado logrado por los medios menos restrictivos”.

Las constituciones estatales de Alabama, Luisiana, Tennessee y Virginia Occidental declaran que el aborto no es un derecho protegido. Mientras tanto, 16 estados y Washington, D.C., tienen al menos algunas protecciones contra el aborto codificadas en la ley, incluida California, según el Instituto Guttmacher, un grupo de derechos del aborto.

California ya tiene algunas de las leyes de aborto más amplias del país. El estado utiliza dólares de los impuestos para pagar los abortos de las personas en su programa Medicaid, exige que las compañías de seguros privadas cubran los procedimientos sin cobrar un copago o un deducible, y permite que las menores aborten sin el permiso de sus padres.

Esas cosas son posibles porque, en 1972, los votantes de California agregaron el derecho a la privacidad a la constitución estatal. Los tribunales estatales han citado ese derecho a la privacidad al tiempo que mantienen muchas de las leyes de aborto del estado. Roe v. Wade, la decisión histórica de 1973 de la Corte Suprema de los Estados Unidos que impide que los estados prohíban todos los abortos, se basó en el derecho implícito a la privacidad de la Constitución de los Estados Unidos.

Pero un proyecto de fallo de la Corte Suprema de EEUU a principios de este año mostró que la mayoría de los jueces había votado para revocar Roe v. Wade, al dictaminar que el derecho a la privacidad no garantiza el acceso al aborto. Esa opinión aún no es oficial porque no se ha publicado, pero muestra cómo la corte podría fallar sobre el tema este mes.

Ahora, el gobernador de California, Gavin Newsom, y los demócratas a cargo de la legislatura estatal están preocupados de que el derecho a la privacidad de la constitución de su estado no sea suficiente para proteger el aborto en el futuro si los vientos políticos cambian y marcan el comienzo de un nuevo liderazgo en el estado.

“Quiero estar seguro de que ese derecho está protegido”, dijo el presidente interino del Senado, Toni Atkins, demócrata de San Diego. “Nos estamos protegiendo de futuros tribunales y futuros políticos”.

La enmienda es una de las 14 propuestas que se aprobaron en la Legislatura de California este año para fortalecer y ampliar el acceso al aborto. Los defensores contra el aborto han tratado en vano de frenarlos, con cientos de manifestaciones frente al Capitolio estatal e inundando las líneas telefónicas durante los períodos de comentarios públicos de las audiencias legislativas.