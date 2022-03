En video: desconocido ataca brutalmente a taxista tras incidente de ira al volante en San Francisco

Un taxista fue brutalmente golpeado por un desconocido luego de registrarse un incidente de ira al volante el martes en la tarde en San Francisco.

El incidente fue captado por un camarógrafo de NBC Bay Area que se dirigía a cumplir con una asignación cuando un hombre se acercó al auto en el que viajaba la víctima, de 66 años, junto a unos pasajeros y comenzó a golpearlo.

El incidente ocurrió cerca de la intersección de Jones Street y Ellis Street a dos cuadras de la subestación de la Policía de San Francisco en Tenderloin.

El taxista, que solo prefirió ser identificado como Ahmad, contó que estaba detenido en semáforo rumbo al aeropuerto cuando un auto que intentaba salir de un estacionamiento casi lo choca.

“Le toqué la bocina y le dije ´hombre debes tener cuidado´”, aseguró Ahmad.

Lo que nunca imaginó Ahmad es que el conductor se bajaría del auto gritándole groserías, se le acercaría y lo golpearía en repetidas ocasiones en la cabeza.

“Mis pasajeros en el asiento trasero me dijeron 'oye, estás sangrando, tienes que ir al hospital'”, explicó Ahmad.

El hombre, con un ojo cerrado debido a la hinchazón producida por los golpes, fue trasladado al hospital con la nariz rota por lo que necesitará cirugía.

"No lo conozco, él no me conoce, no sé qué le pasó que eligió hacerme daño corporal", aseguró.

Según Ahmad, esta es la primera vez que le ocurre un incidente de este tipo y aseguró que era el primer viaje que realizaba desde la llegada de la pandemia.

La policía informó que el sospechoso, identificado como Raekwon Bush, de 25 años, fue arrestado y procesado con cargos de agresión. EL joven deberá presentarse en corte el jueves.

Si tienes información sobre el caso comunícate con la policía al 415-575-4444 o envía un mensaje de texto a TIP411.