Emprendedora mexicana crea aplicación para ayudar a estudiantes indocumentados

Una madre y emprendedora mexicana creó una aplicación con el objetivo de ayudar a estudiantes indocumentados a hallar las herramientas necesarias para cumplir sus sueños.

Sarahí Espinoza Salamanca, es la fundadora de Dreamers Roadmap, una aplicación móvil que ayuda a los estudiantes a encontrar becas para ir a la universidad.

“inicialmente este proyecto era un blog. El voto latino Innovators Challenge lanzó una competencia nacional en la que invitan a compartir ideas con las que van a solucionar un problema de su comunidad usando tecnología. Gano el primer lugar en el país, me gano 100 mil dólares, regreso al Silicon Valley y lanzamos este proyecto”, aseguró Sarahí.

Así fue como nació esta aplicación que ha ayudado a más de 30 mil jóvenes indocumentados a tener una herramienta para graduarse de la universidad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Salamanca contó que con esta ayuda busca evitar que estos jóvenes pasen por lo que sufrió mientras intentaba estudiar sin documentos.

“Cuando fui a mi consejera y le comenté esto, me dijo que personas como yo no íbamos a la universidad, tanto tiempo, tanto empeño, tanto trabajo y que alguien te diga esto no es para ti, el mundo se te viene encima”, explicó.

Sarahí aseguro que la dura experiencia la llevó a salir adelante para crear Dreamers Roadmap.

“Muchos de nosotros como inmigrantes, mujeres, latinos, pasamos por muchas tribulaciones, obstáculos y mi sugerencia es que usemos esos obstáculos como oportunidades de crear un negocio. Crean en sí mismos y arriésguense, por ustedes, por sus familias, sus padres, los que vienen después de nosotros, porque creo que al final del día es nuestra responsabilidad crear el mundo en el cual queramos vivir”, dijo.

Para más información sobre esta aplicación visita http://dreamersroadmap.org/