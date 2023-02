Empleadas reclaman pago de salario y beneficios

A pesar de que la comisión laboral de California adjudicó más de 4 mil dólares a una trabajadora de la limpieza de santa rosa, por falta de pago y multas adeudadas por su ex-empleadora, hasta ahora ella no ve el dinero.

Hasta la puerta de la casa llegaron estos manifestantes la mañana de este martes, a reclamar que la ex-empleadora de Daisy en Sebastopol, le pague lo que le debe desde el año 2020.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Me debía lo de 6 horas, era 120 dólares lo que me quedo a deber, asegura Daisy López a la que le adeudan salarios.

Dice que en ese entonces después de dos meses de reclamarle, buscó ayuda en organizaciones comunitarias, y cuál fue la respuesta de la ex-empleadora?. “Me dijo que no me iba a pagar porque yo no tenía documentos. “Expresó López

Protestas como esta, el martes es porque con éxito, Daisy acudió al comisionado laboral de california, entablo un caso y después de dos años no solo le adjudicaron los 120 dólares de horas trabajadas, sino también multas de 150 dólares diarios por demoras en el pago por más de 30 días.

Lo que se aumentó fueron los intereses y las multas entonces a Deysi le quedo debiendo más de 4mil 600 dólares. Dijo Renee Saucedo de “Almas libres Colectiva Raíces”.

Y aunque la orden se emitió hace seis meses, hasta ahora Daisy no ve el dinero.

“Te retienen el dinero sin ningún motivo cuando uno ya lo ha trabajado”.

Acciones comunitarias como estas buscan poner presión para que finalmente no haya más demoras.

Es importante que demos el mensaje que tenemos que decir basta a abusos laborales y luchar por dignidad de todos los trabajadores.

Para hacer cumplir esta orden estos grupos están también planeando un boicot al negocio de la excontratista y otras acciones.

Esto incluye involucrar eventualmente a la fiscalía de que el caso se convierta en un caso penal acusar a esta empleadora de robo por no pagarle el sueldo a Daisy.