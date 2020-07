Emiten orden de arresto contra sacerdote sospechoso de delitos sexuales en el condado Alameda

Un sacerdote del Área de la Bahía de San Francisco acusado de agresión sexual no compareció ante el tribunal el lunes y un juez emitió una orden de arresto.

Varghese Alengadan, de 67 años, conocido como "Padre George", fue acusado la semana pasada de un cargo de agresión sexual por delitos menores por presuntamente tocar inapropiadamente a una mujer en julio de 2019.

Alengadan debía presentarse el el lunes en el Tribunal Superior del Condado de Alameda para su lectura de cargos, pero nunca se presentó, dijo la oficina del fiscal de distrito a Mercury News of San Jose.

El juez del condado de Alameda, Colin Bowen, emitió una orden de arresto con una fianza de solo un centavo debido a la pandemia de coronavirus. La reducción de la población en la cárcel significa que solo los presos acusados ​​de delitos graves y violentos están detenidos.

La diócesis de Oakland lo retiró del servicio cuando la policía abrió una investigación que involucraba una posible conducta sexual inapropiada y fue expulsado de su puesto en la Basílica de San José en Alameda en diciembre, informó el periódico. Alengadan luego fue sacado de su hogar en una rectoría de la diócesis.

En una carta a los feligreses en febrero, el canciller de la diócesis de Oakland, Stephen Wilcox, dijo que las acusaciones de mala conducta eran "de naturaleza sexual con las empleadas actuales y anteriores".

Associated Press no pudo localizar de inmediato un número de teléfono para Alengadan y no estaba claro si estaba siendo representado por un abogado.