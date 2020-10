Emiten Advertencia de Bandera Roja ante riesgo de incendio en la Bahía

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el viernes una Advertencia de Bandera Roja ante la posibilidad de incendios debido a las condiciones secas y los fuertes vientos que se registrarán a lo largo de la Bahía.

La advertencia entrará en vigencia el domingo a las 11:00 a.m., para las montañas del norte y este de la Bahía hasta el martes a las 11:00 a.m., de acuerdo a las autoridades. En todas las demás ubicaciones, entrará en vigor el domingo a las 8:00 p.m., hasta las 11:00 a.m., del martes.

Se espera que los fuertes vientos sean los “más intensos de la temporada de incendios 2020”.

Los vientos del noreste podrían alcanzar entre 25 y 40 mph en las montañas y a lo largo de las crestas, con ráfagas que alcanzan un máximo de 60 a 70 mph, según el servicio meteorológico.

Está previsto que los valles registren vientos de 20 a 30 mph, con ráfagas de hasta 50 mph.