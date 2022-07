El futuro del programa de acción diferida o DACA continúa en el limbo

Una vez más los jóvenes soñadores o dreamers se encuentran en el limbo. Esta semana una corte de apelación Federal está escuchando argumentos para determinar si el programa es válido o si debe eliminarse por completo.

Siendo sólo un niño, Ricardo llegó a Estados Unidos y lo llamó su hogar, viviendo siempre con temor a ser deportado, la llegada de DACA fue un alivio que esta semana vuelve a convertirse en un limbo.

“Todo lo que se es vivir aquí, nunca he podido ir a México ni donde nací y se siente como que soy americano, pero al mismo tiempo se siente como que no quieren que sea americano”, aseguró Ricardo.

El verano pasado el juez Hanen de Texas decidió que DACA no era válido y suspendió nuevas inscripciones al programa, está decisión fue apelada por el gobierno de Biden quienes dicen el Dream act es válido. Como parte de esa apelación, a partir de este miércoles, una corte federal de Nueva Orleans estará evaluando argumentos para decidir si apoyan la decisión del juez de Texas o no. Hablamos con una experta sobre los posibles desenlaces.

Eliana Corona, abogada de inmigración de SIREN expresó que: “Esta decisión va a ser muy importante, lo que puede pasar es que los jueces de Nueva Orleans digan que el juez Hanen de Texas está en lo correcto y DACA no sea válido, y esto puede hacer que el programa pare por completo o puede que digan que DACA es válido y el juez está equivocado, esto permitiría que DACA siga y la tercera opción es que los jueces digan que el juez debe volver a la corte y puede haber un trial esta vez”.

Ella explica que esta decisión no se tomará hoy, sino que se espera que los jueces escuchen los argumentos por semanas o hasta meses, por lo que pide a los jóvenes soñadores que no se rindan.

La organización SIREN los puede ayudar con el proceso y los pueden contactar al número telefónico (408) 453-3003

Para Ricardo, quien actualmente trabaja en tecnología en Silicon Valley y se graduó de la universidad estatal de San José, espera que este país entienda su valor.

“Dicen que no más nos da el gobierno, que no las recibimos y no damos la a tras y no ven todo el trabajo que hacemos y todo el dinero que ponemos atrás a este país, porque es importante, yo pago mis taces, yo trabajo…” dijo Ricardo.

Son más de 600 mil los jóvenes que como él actualmente se encuentran en el limbo y temen una decisión de la corte los aleje del único hogar que conocen: Estados Unidos.