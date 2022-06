El fin del sueño: fotógrafo retrata el lado oscuro del Estado Dorado

Un fotógrafo busca mostrar la dura realidad por la que pasa actualmente uno de los estados más ricos y bellos del país.

Thomas Broening tomó su cámara y su vehículo y desde hace 18 meses lleva recorriendo el estado dorado para dar a conocer a través de sus fotografías la realidad que se vive debido a la falta de vivienda, el cambio climático y el daño que han causado los incendios forestales.

Broening creó un proyecto llamado The End of the Dream o El Final del Sueño que retrata su recorrido por diferentes áreas de California.

“Desde la fiebre del oro en el siglo XIX, California siempre ha representado tanta esperanza y posibilidad y mi temor es que ese sueño haya llegado a su fin”, explicó Broening.

Pero lo peculiar de este artista es que sus fotografías no son mostradas en exposiciones ni galerías, él prefirió mostrar su trabajo a través de vallas publicitarias puestas en ciudades como Oakland.

Esta ciudad fue la que lo impulsó a llevar a cabo esta idea.

“Fui a este campamento en Oakland llamado Wood Street y las cosas que vi, la pobreza era difícil de creer y miré hacia arriba y el laberinto estaba allí y el laberinto conecta Oakland y Berkeley y San Francisco. San Francisco uno de los más ricos ciudades del mundo”, aseguró.

Además de Oakland, las vallas también se encuentran en Oroville y pronto llegarán al sur del estado.

"Algunas de estas imágenes ni siquiera se parecen a la tierra, como donde estamos, cuándo es esto, podrían haber sido tomadas hace 100 años, 100 años en el futuro", afirmó.

Foto tras foto muestra un mundo que, según Broening, no nos gusta ver.