¿Es recomendable o no presentarse a los monitoreos o chek-in realizados por ICE?

Los recientes arrestos de inmigración muestran que se estan expandiendo los lugares y circunstancias en que la gente es detenida en cortes de inmigración o en citas rutinarias con ICE.

Abogados han recalcado que, si una persona tiene una audiencia en corte de inmigración frente a un juez, tiene que cumplirla de lo contrario le dictarán de forma inmediata una orden de deportación en ausencia.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Por esta razón, si sientes temor ante los recientes arrestos en las cortes, recomiendan solicitar presentarse de forma virtual, pero las detenciones de esta semana no fueron en la corte, sino en puntos donde rutinariamente inmigrantes se reportan para ser monitoreados por ICE o check in.

Las personas que tiene que realizar el check- in no tienen otra opción que presentarse en persona, sin embargo, si tienes temor de acudir a este tipo de citas es importante que consultes con tu abogado de inmigración para saber si corres o no riesgo de ser detenido.

Una señal de alerta sería si de repente recibes una carta citándote antes a este monitoreo regular, no olvides que al no asistir a los check- in, corres otro riesgo.

“Sino te presentas a tu cita, inmigración podría ir a buscarte a los domicilios que ellos tienen de información tuya, ahora qué tan pronto lo van a hacer va a depender de los recursos de los oficiales”, explicó Ángel Rodríguez, abogado de inmigración.

Y aunque hay detenidos, no son todos, por eso los que corren más riesgo son:

Grupo de riesgo es personas que tienen menos de 2 años viviendo en este país, personas que tienen orden de deportación o personas que han sido arrestadas por la policía”, indicó Rodríguez.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

En general la recomendación es no ir solo ni a la corte ni a los monitoreos, y en dado caso pedir ayuda en la Red de Respuesta Rápida, si tienes niños, llévalos solo si te lo han exigido.

“Yo pienso que el propósito de arrestar un grupo muy grande un día, es simplemente causar temor en la comunidad y las personas abandonar sus casos por miedo”, aseveró Millie Atkinson de la Barra de Abogados de San Francisco.