Administración Trump busca termina el acuerdo Flores que protege a niños inmigrantes

La administración Trump busca dar por terminado un acuerdo judicial que por décadas ha velado por que haya buenas condiciones en los centros de detención de inmigración a donde envían a los menores de edad.

Se trata del acuerdo Flores, y una de las razones del gobierno es que dicen ya no se necesita, pero organizaciones dijeron que ahora más que nunca, es crucial

"El acuerdo Flores garantiza que por un tiempo razonable se le dé la oportunidad a estos niños tener la libertad si hay un adulto calificado, que los puede recibir y cuidar, no hay un tiempo fijo, pero si dice un tiempo razonables", dijo Sergio Perez, director del Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales.



Sin embargo, ahora la administración Trump quiere darlo por terminado, entre otras cosas aseveran que interfiere con el poder ejecutivo y que ya no se necesita porque leyes pasadas por el Congreso han dado remedio.

"No, las leyes no son suficientes para cambiar la situación, a veces no más sino palabras y letras muertas en la página", indicó Perez.

"Es parte de su estrategia de convencer a los inmigrantes de ni venir a los Estados Unidos.

Todavía es muy necesario tener esas protecciones especiales para los niños", aseveró

Jessica Farb, vocera del Centro de Inmigración para Mujeres y Niños.



El Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales grabó testimonios de jóvenes que estuvieron en detención.

"Nunca se vio el sol, nunca vi el sol y nunca se apagaban las luces, tú no te dabas cuenta si era de día o de noche, estuvimos 6 detenidos y éramos despertados cada rato, cada instante nos iban a despertar", indicó uno de los testimonios.

Afirman que demuestran la necesidad de que el escrutinio no termine.

"Sin acuerdos como estos no más tenemos que confiar sin saber lo que está pasando", afirmó Farb.

Y el precio por pagar, es muy alto.

"Muchos de estos jóvenes han sufrido algún tipo de trauma o daño y entonces al permanecer detenidos o aislados, al no tener acceso a su familia o estar en libertad, eso afecta mucho a los jóvenes", declaró Stephany Arzaga, abogada de servicios legales para niños".



Los abogados que defienden el acuerdo Flores tendrán 3 semanas para responder, hay una audiencia programada para el 18 de Julio.