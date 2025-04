Cae índice de aprobación de Trump entre votantes latinos, según encuesta

Los votantes latinos que, como es bien sabido, inclinaron la balanza a favor del candidato Donald Trump en las elecciones de 2024 han comenzado a retirar su apoyo.

Así lo revela una nueva encuesta nacional sobre el sentimiento del electorado latino tras los primeros 100 días de Trump en el cargo. Dos organizaciones sin fines de lucro, la Fundación Voto Latino y la Fundación Comunitaria Latina de San Francisco, preguntaron a un grupo geográficamente diverso de 1,000 votantes latinos que participaron en las elecciones de 2024 sobre la economía, la inmigración y sus emociones en general. De los encuestados, el 52 % se identificó como demócrata, el 36 % como republicano y el resto como independiente.

El índice de favorabilidad nacional de Trump es del 39 %, siete puntos menos que una encuesta a pie de urna de CNN durante las elecciones, cuando recibió un 46 %, según el estudio.

"La luna de miel para Trump está llegando a su fin con los votantes latinos", afirmó Elizabeth Sena, de GQR Insights, la empresa de encuestas profesionales que realizó la encuesta en nombre de las organizaciones sin fines de lucro.

Trump está en su peor momento en la zona central del país, el Medio Oeste, donde su índice de aprobación llegó al 69%, afirmó Sena.

"Donde vemos que le está yendo mejor es en el sur. Allí alcanza el 45% de aprobación", afirmó.

La mayoría de los votantes latinos, incluyendo el 87% de quienes votaron por él, cree que Trump ha ido demasiado lejos en el tema migratorio. El 44% más de dos de cada cinco votantes latinos teme que alguien cercano sea deportado.

La encuesta muestra que los votantes latinos están preocupados, enojados y asustados. Dos tercios de los encuestados señalaron la inflación y el costo de la vida como el principal problema, y ​​el 54% desaprueba la labor de Trump en estos temas.

"Una mayoría, el 59%, considera que la economía estadounidense está empeorando", afirmó Sena. "Esto se desglosa en el 73% de los votantes latinos independientes, el 78% de las mujeres jóvenes y el 64% de los hombres jóvenes. Solo el 22% cree que la economía está mejorando. El 43% afirma que sus finanzas personales y las de su familia están empeorando".

"Estos problemas relacionados con el costo de la vida, la inflación, la atención médica, especialmente la vivienda, son los principales problemas que enfrenta la comunidad latina en el Área de la Bahía en general", afirmó Christian Arana, de la Fundación Comunitaria Latina de San Francisco.

"En las comunidades de trabajadores agrícolas de todo el estado y del país, todavía hay un número significativo de personas indocumentadas", dijo Arana, refiriéndose al esfuerzo de la administración Trump por encontrar a personas que podrían no tener estatus legal y deportarlas.

"A medida que aumenta el debate sobre las deportaciones, veremos que la gente no se presenta a trabajar, no asiste a la escuela y tal vez no asiste a visitas importantes al hospital o la clínica", dijo Arana. "Esto está teniendo un efecto realmente disuasorio en la comunidad. Es algo muy preocupante".

En general, el 63% de los votantes latinos considera que Trump ha ido demasiado lejos al intentar detener la inmigración ilegal y deportar a los migrantes indocumentados. Incluso el 28% de los votantes de Trump considera que ha ido demasiado lejos. La encuesta planteó una pregunta sobre el caso de la administración que deportó por error a un migrante, padre de familia con estatus de protección, a una prisión en El Salvador.

"El 72% dijo estar preocupado por esa acción", dijo Sena. "Y el 56% se mostró muy preocupado".

Las mujeres latinas más jóvenes son el grupo más preocupado por las políticas de deportación de Trump. Más de un tercio del total de encuestadas está preocupado; el 45% son mujeres y el 51% son menores de 35 años. En cuanto a las demás emociones que las mujeres sienten respecto a los primeros 100 días de la administración, el 19% siente miedo, el 16% enojo y el 15% siente que la situación se está descontrolando.

Sena explicó que la encuesta incluyó preguntas sobre los sentimientos generales de las personas, y que la emoción predominante es la preocupación.

"El 23% de las mujeres menores de 35 años se siente desesperanzada", afirmó.

El 12% de las encuestadas afirmó conocer personalmente a alguien que ha sido deportado en los últimos dos meses. Según la encuesta, más de dos de cada cinco votantes latinos están preocupados por la deportación de un ser querido.

"El 66% afirma estar preocupado por su seguridad y la de los demás", concluyó. Y estas cifras son tan altas que representan una gran mayoría, sin importar el género, la edad ni el país de nacimiento.

El 68 % de los encuestados afirma sentirse abrumado y agotado por todo lo que está sucediendo en el mundo.

Una pregunta se refería a una propuesta para obtener la ciudadanía. Tras un período de 10 años, un inmigrante podría solicitar la ciudadanía si no ha cometido ningún delito y ha pagado sus impuestos.

"Hay un apoyo abrumador a esto. Ya seas un latino que se identifica como demócrata, independiente o republicano", dijo Sena.

"Tras las elecciones de 2024, mucha gente se preguntó qué pasó con la comunidad latina", dijo Julián Castro, director ejecutivo de la Fundación Comunitaria Latina y ex miembro del gabinete de Obama.

Parecía haber un cierto giro hacia la derecha, y muchos se han preguntado desde que Trump asumió el cargo: ¿qué piensan los latinos sobre todos estos cambios de política? Creo que es justo decir que muchas latinas y latinos sienten una enorme ansiedad y preocupación por la economía y su posición en sus comunidades. Especialmente para las familias inmigrantes y las familias de estatus migratorio mixto, de las cuales hay millones en la comunidad latina de este país, a menudo existe una sensación de miedo.