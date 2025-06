“Está mal”: camioneros descontentos con orden que los obliga a dominar el inglés

Conductores de camiones están descontentos por la orden ejecutiva emitida por el presidente Trump que los obliga a dominar el inglés o podrían ser multados y hasta despedidos.

“Está mal lo que él está haciendo”, aseguró un camionero quien prefirió mantenerse bajo el anonimato.

Sean P. Duffy, secretario de transporte, indicó que las nuevas pautas garantizan que un conductor que no entienda inglés no podrá operar un vehículo comercial en EEUU, y el propósito es mejorar la seguridad en las carreteras ya que exige que estos trabajadores puedan leer señalamientos y responder a preguntas sin traductores o teléfonos.

“Hay unos que no hablan muy bien el inglés, pero sí se defienden y todo, entonces yo no creo que haya ningún problema con el manejo”, indicó el camionero.

El hombre argumentó que, a pesar de no hablar el idioma con fluidez, todos aquellos con una licencia comercial estan bien preparados para cumplir sus funciones.

“Todos pasamos el test en inglés, no lo pasamos en español. Casi 200 preguntas y esas 200 preguntas tienen que saberlas uno de memoria. Tiene que saber lo que saber lo que es el peso de la carga, que no vaya muy pesado en frente, que no vaya muy pesado atrás”, indicó.

Cabe mencionar que esto no es nuevo, el requisito existe desde el 2005, pero en el 2016, el gobierno federal indicó que los conductores que no hablen inglés recibirán una multa, pero no serían sacados de circulación.

“Deberían de hacer un paro nacional de 2 semanas y a ver qué es lo que va a comer en dos semanas”, dijo un camionero.

El abogado Hugo Salazar agregó que las evaluaciones podrían depender del inspector.

“La habilidad de tratar de determinar qué es una persona que domina el inglés es una perspectiva subjetiva. En un lugar, en un estado, una persona o una agencia o una corte puede determinar este es el nivel que tiene que hablar, pero en otro estado puede haber algo subjetivo que sea más alto o sea menos”, expresó Salazar.