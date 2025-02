Mensaje de texto enviado supuestamente por el IRS busca robarte la información

El Buró de Mejores Negocios (BBB, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sobre una estafa relacionada a supuestos mensajes de textos del IRS que podrían comprometer la información personal de los contribuyentes.

“Recibí un mensaje de texto acerca de los impuestos y quise abrirlo, pero ya al pulsarle el teléfono, ya no lo pude abrir”, aseguró Carolina González, residente de San José. “Me comuniqué con mi contadora, se lo reenvié para que ella lo mirara y me dijo que no lo abriera porque a veces solamente nos quieren robar información”.

Alma Galván, portavoz del BBB, aseguró de que eso se trata esta estafa.

“Hay estafadores haciéndose pasar por agentes del IRS o también directamente personas del IRS, indicándoles a las personas que son elegibles para recibir un estímulo de $1,400”, indicó Galván.

Y es que, a finales de diciembre, el IRS comunicó que se emitirían pagos automáticos a contribuyentes elegibles con un cheque de estímulo pendiente.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte, son pagos automáticos y los elegibles recibirán una carta del IRS confirmando dicho pago.

“Pero lo que está pasando es que los estafadores están utilizando algo real y estafando a la gente, dándoles falsa información y falsas promesas de dinero”, aseguró Galván.

Por esta razón, la funcionaria enfatizó que siempre es recomendable verificar y evitar hacer clic a enlaces o mensajes no solicitados.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“A veces los llevan a unas páginas de tercer partido que ahí desafortunadamente les pueden poner virus a sus computadoras y sus teléfonos”, aseguró Galván.

Por ello, residentes como Julio Cesar cada vez más toman precaución.

“No, no tengo nada de información ni nada aquí en el teléfono. Nada más tengo un número de teléfono”, dijo Galván.

Para reportar este tipo de estafa puedes comunicarte con tu oficina del BBB, independientemente de tu estatus migratorio.