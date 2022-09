Qué tan importante es la educación temprana en niños pequeños

El gobernador Gavin Newsom vetó una ley que habría hecho obligatoria la educación preescolar para todos los niños del estado.

Esta decisión ha generado controversia en cuanto al nivel de importancia que tiene la educación temprana en los niños.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“La universidad empieza en el preescolar y esa es una de las cosas que quiero decirles a todas nuestras familias latinas, hay que preparar a nuestros hijos para la universidad mandándolos al preescolar”, explicó Hilaria Bauer, superintendente del Distrito Escolar Alum Rock.

El obtener educación a una corta edad permite a los pequeños desarrollarse mejor social y mentalmente.

“Decirles a los padres que no olviden que los primeros 5 años de vida son esenciales para el éxito, no solo escolar, sino también para la vida”, indicó Ruth Fernández, directora ejecutiva de First 5 Contra Costa.

Muchas familias hispanas solo hablan el español en sus casas por lo que es de suma importancia que los niños no pierdan su idioma primario, pero también es esencial que aprendan el inglés para poder que puedan iniciar un mejor camino a la educación superior.

“Todas las investigaciones de educación y de escuela elemental nos indican que los niños que han ido al preescolar son los niños que pueden tener a nivel de los demás niños cuando toman sus exámenes estatales a tercero, quinto y octavo grado”, indicó Bauer.

La ley vetada por Newsom también habría exigido a las escuelas primarias a ofrecer clases de preescolar a tiempo completo, una medida que causó preocupación ante la escasez de maestros.

“El hecho de que hay pocos maestros es una realidad, pero yo pienso que debemos mantener como prioridad las inversiones en educación temprana”, aseguró Fernández.

El Distrito Escolar Alum Rock abrirá un centro de aprendizaje temprano en diciembre con el enfoque de ofrecer jornadas de tiempo completo.

“Nosotros hemos recibido específicamente para nuestro centro de educación temprana en Cesar Chávez $7 millones para nuestras familias de Alum Rock, eso hubiera sido una ayuda tremenda para el futuro pero en nuestro futuro corto de aquí a 5 años, nosotros estamos preparados”, aseveró Bauer.